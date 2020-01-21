Fransa'da Grev Paris'i Karanlığa Gömdü 

Enerji tedarik şirketi Enedis, kesintinin 35 bin müşteriyi etkilediğini bildirdi. Paris bölgesine hizmet veren en büyük gıda pazarı Rungis’deyse kesinti sırasında jeneratörler devreye girdi.

Orly Havaalanı’na ring seferi yapan otomatik tren de kesinti nedeniyle çalışamadı. Trenin işletmecisi RATP binlerce kişinin elektrik kesintisinden etkilendiğini söyledi ve tren yerine yolcuların otobüslerle havaalanına taşındığını aktardı. Şirket, eylemi “kötü niyetli” olarak nitelendirerek kınadı.

Kesinti özellikle Paris’in güney banliyölerini ve Orly Havaalanı’nın bulunduğu bölgeyi etkiledi. Solcu CGT sendikası yerel liderlerinden Franck Jouanno, elektrik nakil şebekesi çalışanlarının bölgeyi “Avrupa’nın ekonomik akciğeri” olması nedeniyle hedef aldığını söyledi ve bunun “sembolik” olduğunu kaydetti.

Fransa'da hükümetin getirmek istediği emeklilik reformuna karşı farklı meslek gruplarının grevleri sürüyor. Son olarak Paris’te binlerce hanenin elektriği kesildi. Evler karanlığa gömülürken başkentin ana havaalanına giden trenler de çalışmadı. Kesinti iki saat kadar sürdükten sonra eylem sona erdi.

CGT, Fransa hükümetinin planladığı emeklilik reformunu tamamen geri çekmesini istiyor. Reform planı ülkede altı haftadır devam eden protesto gösterilerine ve ulaştırma çalışanlarının hayatı felç eden iş bırakma eylemlerine neden oldu.

Ancak ulaşım sektörü çalışanlarının çoğunun işlerinin başına geri dönmesi ve başkent ile ülke genelindeki trenlerin çoğunun çalışmaya yeniden başlamasıyla eylemlerini sürdürmeye kararlı kesim, hükümete baskı yapmak için yeni yöntemler arayışına girdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir dizi ayrı emeklilik sistemini birleştirmeye çalışıyor. Macron planının Fransız işçiler için daha adil ve sürdürülebilir olacağını öne sürüyor.

Ancak resmi yaş sınırı olan 62’den daha erken emekliye ayrılmalarına müsaade eden sektörlerde çalışan işçiler özel ayrıcalıklarını kaybetmek istemiyor. Bazı enerji dağıtım işçileri 57 yaşında emekliye ayrılabiliyor. Paris Metrosu, tren kondüktörleri ve Paris Operası çalışanları da 60’larından önce emekli olabiliyor.

Fransız işçiler emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı. Hükümet ise emeklilik haklarına erişim yaşını 62’den 64’e çekmeyi planlıyor. Ancak hükümet şimdilik muhalefeti kendi tarafına çekmek için planı askıya aldı. Hükümetin bu adımı sendika üyelerini de ikiye böldü. Bazıları eylemlerden geri adım atarken bazılarıysa eylemleri sürdürme taraftarı.

Pazartesi günü CGT sendikasından 15 sendika çalışanı daha ılımlı bilinen CFDT sendikasının merkezini işgal ett ve kısa süreliğine binanın elektriklerini kesti.

CGT ve diğer sendikalar Cuma günü daha fazla protesto gösterisi için çağrı yaparken Macron hükümeti emeklilik tasarısını parlamentoda gelecek ay yapılacak görüşme öncesinde kabineye sunmaya hazırlanıyor.

