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  4. Günlerdir devam ediyordu! Tarihinin rekorunu kırdı

Günlerdir devam ediyordu! Tarihinin rekorunu kırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Fransa’da emeklilik reformuna karşı yapılan grevlerin 29. gününü doldurmasıyla ülkede grev rekorunun kırıldığı ifade edildi.

Günlerdir devam ediyordu! Tarihinin rekorunu kırdı

Fransa’da emeklilik yaşına düzenleme getiren ve özellikle toplu taşıt sürücülerinin erken emeklilik hakkını kaldıran emeklilik reformu grevleri devam ediyor.

Toplu taşıt ve devlete ait demir yollarını işleten SNCF’in 1986-1987 yılları arasında 28 gün süren grev rekorunun kırıldığı belirtildi. Emeklilik reformu grevinin, 2 Ocak itibari ile 29. gününü doldurması üzerine ülke tarihindeki grev rekorunun kırıldığı ifade edildi.

Fransa’da devam eden emeklilik reformu grevlerinin daha da uzun sürmesi bekleniyor. Yılbaşı gecesi açıklama yapan sendika başkanları, 2020 yılında grevin daha etkili olması ve ülke çapında yayılması için çağrı yapmıştı.

Öte yandan Fransa’da 1986-1987 yıllarında yapılan maaş yükseltme ve daha iyi çalışma şartlarına yönelik yapılan grevler 28. günün sonunda bitmiş ve Fransa’nın grev rekoru kırılmıştı.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fransa rekor grev

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