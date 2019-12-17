Fransa'da grev ve gösteriler devam ediyor

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 80 farklı noktada düzenlenen gösterilere 76 bini Paris'te olmak üzere 615 bin kişi katıldı. CGT'ye göre ise 350 bini Paris'te olmak üzere ülkedeki eylemlerde 1,8 milyon kişi yer aldı.

Ülkenin birçok kentinde gösterilerinin yanı sıra yollarda da blokaj eylemi yapıldı.

Ülkenin en büyük iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, polis biber gazıyla müdahale etti.

Bu arada Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13. gününe girdi. Başkentte bugün 8 metro hattı ve 20'ye yakın metro istasyonu kapalı tutulurken, diğer metro hatları da belirli saatlerde güzergahın bazı kısımlarında çalışıyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin yüzde 75,8'i bugün grev yaptı. Dün bu oran yüzde 61'di. Öğretmen ve memurların önemli bir bölümü de bugün greve katıldı.

Bugünkü grev ve gösteriler nedeniyle başta Eyfel Kulesi ve Versay Sarayı olmak üzere ülkede çok sayıda müze kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Paris'te ve çeşitli kentlerdeki toplu taşıma araçlarında ve tren seferlerindeki aksaklıklar yarın da sürecek.

- Hükümet emeklilik reformunda kararlı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, emeklilik reformunu hayatı geçirme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Philippe, yarın ve perşembe günü çeşitli sendikaların temsilcileri ile görüşeceğini kaydetti.