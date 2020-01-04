HABER
  4. Fransa’da grev yapanlar için 1.6 milyon avro toplandı

Fransa’da grev yapanlar için 1.6 milyon avro toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Fransa’da 1 aydır devam eden emeklilik reformu grevlerinde başı çeken sendikalar grev yapanlara maddi destek sağlamak için internet üzerinden bağış topladı.

Fransa’da 1 aydır devam eden emeklilik reformu grevlerinde başı çeken sendikalar grev yapanlara maddi destek sağlamak için internet üzerinden bağış topladı. Grevin başladığı 5 Aralık gününden beri sendikaların bu platformdan 1.6 milyon avro bağış topladığı öğrenildi.
Fransa’da 5 Aralık günü başlayan emeklilik reformu grevi birinci ayını tamamlarken grev yapan vatandaşların maddi sıkıntı çekmemesi için sendikalar ve vatandaşlar seferber oldu. Maddi destek toplamak için online bağış toplayan sendikaların ilk grev gününden beri 1.6 milyon avro topladığı öğrenildi. CGT işçi sendikasının açıkladığı bağışların grev süresince maaşsız kalan işçilere maddi destek için kullanacağı bildirildi.
Öte yandan Fransa en uzun grev rekoru yaşanırken sendikalar Ocak ayı boyunca da greve yoğun olarak devam edeceklerini duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Dışışleri Bakan Yardımcısı Kıran: “Akdeniz’deki oyun çok büyük”Dışışleri Bakan Yardımcısı Kıran: “Akdeniz’deki oyun çok büyük”
Yılmaz: “Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldı”Yılmaz: “Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldı”

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü!

Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!

Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

Karamollaoğlu'ndan Libya açıklaması: Can güvenliği yok

AK Partili il başkanı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.