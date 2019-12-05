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Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 12:04 | Son Güncelleme

Çok sayıda sektör Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla süresiz greve gitti

Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla çok sayıda sektör süresiz greve giderken, ülke genelinde hayat adeta felç oldu.

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Grevler kapsamında bugün ülke genelindeki okulların yüzde 65'inde eğitime ara verildi.

Paris'te 16 metro hattının 11'i hizmet vermezken, 5'inde ciddi aksamalar yaşanıyor. Banliyö trenleri ve otobüslerde de gecikmeler meydana geliyor.

Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmıyor. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.

Başkent Paris yanında diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanıyor.

- Macron, bir süre yurt dışına çıkmayacak

Bugün başta Paris'te olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde eylemciler, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep ediyor.

Gösteriler ve grevler, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi ve polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler tarafından da destekleniyor.

Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki mağazalar da kepenk indirmeye başladı.

Macron, grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerine bir süreliğine ara verdi.

Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. Hafızalara kazınan 1995'te 3 hafta süren grevde ise hayat adeta durma noktasına gelmişti.

Bugün başlayan grevin 1995'tekinden daha geniş katılımlı olacağı tahmin ediliyor.

KAYNAK: AA

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