HABER

Fransa’da grevler kan bağışını da etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Fransız Kan Kurumu (ESF) Fransa’da yapılan grevlerin kan bağışlarını büyük ölçüde etkilediğini bildirdi.Fransa’da emeklilik reformlarına karşı gerçekleşen büyük çaptaki grevler ülkeyi felç ederken Fransız Kan Kurumu, ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle kan bağışı yapılamadığını, ihtiyacın zirvede olduğu dönemde bağışların normalden düşük olduğunu ve ülke çapında kan eksikliği sorunu yaşayabileceklerini açıkladı.

Fransız Kan Kurumu (ESF) Fransa’da yapılan grevlerin kan bağışlarını büyük ölçüde etkilediğini bildirdi.
Fransa’da emeklilik reformlarına karşı gerçekleşen büyük çaptaki grevler ülkeyi felç ederken Fransız Kan Kurumu, ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle kan bağışı yapılamadığını, ihtiyacın zirvede olduğu dönemde bağışların normalden düşük olduğunu ve ülke çapında kan eksikliği sorunu yaşayabileceklerini açıkladı. Ulaşım zorluğu nedeniyle vatandaşların bağış yapmaya gelmediği ifade edilirken kurumun düzenli olarak gerçekleştirdiği şirketlerdeki kan bağışı faaliyetlerinin de yine ulaşım eksikliğinden dolayı şirketler tarafından iptal edildi öğrenildi.
Kurumun sözcüsü Doktor François Charpentier her bağışın 3 kişinin hayatını kurtardığını hatırlatarak kan bağışının önemine vurgu yaptı. Özellikle Noel ve Yılbaşı dönemlerinde yaşanan kazalar nedeniyle daha fazla kana ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Charpentier yakın zamanda ülke çapında kan eksikliği sorunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptıTrafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıBurdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

Bugün İstanbul... Uzun kuyruklar oluştu

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Son dakika! İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

Antalya’da acı olay... Okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

Acı olay... 13 yaşındaki kız okul penceresinden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.