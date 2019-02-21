HABER

Fransa’da grip salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Fransa’da grip salgını korkutuyor.

Fransa’da grip salgını

Fransa’da grip salgını korkutuyor. Avrupa genelinde görülen grip nedeniyle yalnızca Fransa’da 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti.
Haftalardır Sarı Yelekliler ile mücadele eden ve her cumartesi günü düzenlenen gösterilerle savaş alanına dönen Fransa’da bu kez grip saldırını baş gösterdi. Yetkililer tarafından açıklanan rakamlar ve Fransız yetkililerin Sarı Yelekliler sorunu ile daha çok ilgilenmesi nedeniyle grip salgınını görmezden gelmesi endişeye neden oldu. Fransa Kamu Sağlığı Ajansı’nın (SpFrance) haftalık bülteninde yayınlanan bilgilere göre, halen devam eden grip salgınında 1 Ocak-20 Şubat arasında 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, 20 Şubat’tan sonraki 2 haftada ise on binlerce kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu kaydedildi. A (H1N1) ve A (H3N2) virüslerinin etkin olduğu grip salgınının özellikle 75 yaş üstü bireyler ile 5 yaş altı çocuklarda ağır etki gösterdiği açıklandı. Fransa Kamu Sağlığı Ajansı bülteninde, son bir buçuk ayda hastanelere yatırılan hastalar arasında grip veya gribal sendromların payı binde 30 olurken, bir ay evvel bu oranın binde 18 olduğu bilgisi yer aldı. Ajansın bülteninde, bu yıl kullanımda olan grip aşısının A (H1N1) virüsünü önleme oranının yüzde 59’da kaldığı, grip aşısının A (H3N2) virüsünde ise sadece yüzde 19 oranında etkili olması dikkat çekti.
Paris’te yaşayan Dr. Francine Aksel’in Fransa’da son aylarda baş gösteren ölümcül grip ile ilgili yaşlıların dikkat etmediğini söyledi. Salgının bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Dr. Aksel, başta şeker hastaları olmak üzere astım hastalarının grip aşısını ihmal etmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Fransa’da grip salgını

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Beton mikseri elektrik tellerine çarptı, operatör ağır yaralıBeton mikseri elektrik tellerine çarptı, operatör ağır yaralı
’Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi’ konulu kısa film yarışması başvuruları başladı’Eczane ve Eczacı İmajının Toplumda Geliştirilmesi’ konulu kısa film yarışması başvuruları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.