HABER

Fransa’da gülen Marc Marquez oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı olan Fransa GP’sini Red Bull sporcusu Marc Marquez kazandı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı olan Fransa GP’sini Red Bull sporcusu Marc Marquez kazandı.

Red Bull açıklamasına göre, motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı Fransa’da gerçekleştirildi. 4,2 kilometrelik Le Mans Pisti’nde 27 tur üzerinden gerçekleşen yarışı, son 3 yılın dünya şampiyonu Marquez 1. sıradan başlayarak kazandı.

Böylece kariyerinin 47. yarış birinciliğine erişen Red Bull sporcusu Marc Marquez, puanını 95’e çıkararak sürücüler klasmanında liderliğini sürdürdü.

Bu sezon üçüncü kez yarış birinciliği elde eden İspanyol pilot, sürücüler sıralamasında liderliğini korudu.

Yarışta, Marquez'den 1.9 saniye sonra finişe gelen Andrea Dovizioso ikinci, liderin 2,1 saniye arkasındaki Danilo Petrucci de üçüncü oldu. MotoGP’de bir sonraki yarış 2 Haziran’da İtalya’da koşulacak.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
TATD Türkiye’de acil tıbbın geleceğine yön verecek uzman hekimler yetiştiriyorTATD Türkiye’de acil tıbbın geleceğine yön verecek uzman hekimler yetiştiriyor
Kadıköy D-100 karayolundaki kaza trafik yoğunluğuna neden olduKadıköy D-100 karayolundaki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marc Marquez Red Bull

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.