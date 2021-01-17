Fransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: 75 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz Kasım ayında Fransa'da parlamentodan geçen 'güvenlik yasası' hakkında aylardır süren protestolara bir yenisi daha eklendi.

Paris başta olmak üzere, Rennes, Nantes, Caen, Rouen, Lyon, Clermont-Ferrand ve Dijon'un da bulunduğu 80 yerleşimde bir araya gelen protestocular, polisin şiddet uygulamasının meşrulaştırıldığına işaret eden dövizler taşıdı.

Eylemciler ile polis arasında sık sık gerginlik yükselirken, İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soğuk havaya rağmen, polise göre 34 bin, eylemcilere göre ise 200 bine yakın kişi tasarıyı protesto etmek için toplandı.

Paris'teki protestoda "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde" ve "Polis devleti" yazılı dövizler taşındı.

İçişleri Bakanı Gerard Dermanin, eylemlerde yaşanan çatışmalar dolayısıyla 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik tasarısı, Kasım ayından bu yana ülke genelinde protesto ediliyor. Parlamentodan geçen tasarı, Mart ayı içerisinde Senato'da görüşülecek.

Güvenlik yasasının 22. maddesi, güvenlik güçlerinin İHA'lar ya da helikopterlerle görüntü alabilmesini ve bu görüntülerin olası polis soruşturmaları için 30 gün ya da daha fazla saklanabilmesini öngörüyor.