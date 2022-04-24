Fransa’da Halk Sandık Başında

Fransızlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başında. Seçmenler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasında tercih yapıyor.

Seçim öncesinde anketler Macron’u Le Pen’in önünde gösteriyordu.

Fransızlar önümüzdeki 5 yıl ülkeyi kimin yöneteceğini belirliyor.

Fransa’da 48.7 milyon seçmen bulunuyor. Gün ortasındaki verilere göre seçime katılım 5 yıl önceki seçime kıyasla daha düşük.

Seçimle ilgili ilk sonuçların yerel saatle 20:00’de kamuoyuna yansıması bekleniyor.

Seçimin ilk turunda Macron ve Le Pen en fazla oyu kazanan iki isim olarak ikinci tura kalmıştı.

Macron’u eleştirenler onun zenginlerin başkanı ve kibirli olduğunu belirtiyor.

Le Pen ise Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le bağlantıları olmakla suçlanıyor.

Macron iktidara değişim vaadiyle geldi ama birçok kişi henüz değişimi görmediklerini belirtiyor.

Başkanlık dönemi protestolar, salgın ve şimdi de hayat pahalılığı nedeniyle zarar gördü.

Hayat pahalılığı seçmenlerin en önemli gündem maddesi haline gelmiş görünüyor ve Le Pen seçilmesi durumunda hemen hayat pahalılığıyla mücadele etmeye başlayacağını belirtiyor.

Marine Le Pen ise geçmişteki hatalarından ders çıkarmışa benziyor.

Bu, Le Pen’in üçüncü başkan adaylığı ve yine başarısız olursa son da olabilir.

2017’de Le Pen’le Macron yine ikinci turda rakip olmuşlardı.

Seçimle ilgili en büyük belirsizlik ne kadar seçmenin sandığa gitmeyeceği.

Sonuç ne olursa olsun Macron Eyfel Kulesi’nin bulunduğu bölgeden akşam saatlerinde halka seslenecek.

