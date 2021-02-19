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Fransa’da hastaneye siber saldırı

19.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Fransa’nın Villefranche-sur-Saone Hastanesi Pazartesi gününden bu yana siber saldırıya maruz kalıyor.

Fransa’nın Villefranche-sur-Saone Hastanesi Pazartesi gününden bu yana siber saldırıya maruz kalıyor. Hastaların bazıları diğer hastanelere sevk edilirken, bazı ameliyatlar da ertelendi.
Fransa’nın Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saone Hastanesine Pazartesi günü yerel saatle 04.30’da siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Hackerların, şifreledikleri dosyaların tekrar erişime açılması için fidye talep ettiği belirtildi. Elysee Sarayından yapılan açıklamada ise tüm devlet dairelerinde olduğu gibi hastanelere de fidye ödememeleri için kesinlikle talimat verildiği hatırlatıldı.
Hastanenin bilgisayar ağlarını felç eden siber saldırı sonucunda bazı ameliyatların ertelendiği ve bazı hastaların da farklı hastanelere sevk edildiği açıklandı. Saldırının korona virüse karşı sürdürülen aşılamaları ise sekteye uğratmadığı vurgulandı.
Hastane Müdürü Marie-Pierre Bongiovanni yaptığı açıklamada, "Yolun sonunda değiliz ama ışığı görüyoruz" diyerek cerrahi, doğum ve yeni doğan servislerinin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Macron: "Siber saldırılar Fransa’nın zayıflığı"
Siber saldırılarının Fransa’nın zayıflığını gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dijital tehditlerle mücadele etme planını duyurdu. Macron, bin siber güvenlik uzmanını bir araya getiren siber kampüs oluşturulmasının yanı sıra savunma sistemlerini güçlendirmek için ülkeler ve hizmetler arasındaki iş birliğinin güçlendirildiğini ifade etti. Macron, 2025 yılına kadar siber güvenlik alanındaki işçi sayısını 20 binden 40 bine çıkararak ikiye katlamak istediğini belirterek bu alandaki araştırma ve geliştirme için 1 milyar Euro tutarından bir bütçe ayırdığını açıkladı.

Her hafta 1 hastane saldırıya uğruyor
Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O’ya göre 2021’in başından bu yana her hafta 1 hastane siber saldırıya maruz kalıyor. Hackerlar, hastanenin verilerini şifreleyip tekrar erişime açmak için para talep ediyor. Fidye ödemeyi reddeden hastaneler, bilgisayar sistemlerini sıfırdan yeniden inşa etmek zorunda kalıyor. Siber saldırıya uğrayan hastanelerde, hastalara dair gerekli bilgi alışverişinin sağlanması ve operasyonların sağlıklı yürütülebilmesi için kriz masası oluşturuluyor.

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