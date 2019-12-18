Fransa’da Hayatı Felç Eden Greve Macron’dan Geri Adım Sinyali 

Fransa’da yüz binlerce kişiyi sokaklara döken emeklilik reform yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geri adım sinyali geldi. Doktorlar, öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da çatısı altında tutan sendikaların öncülük ettiği genel grev dalgası, ikinci haftasında da hayatı felç etmişti.

Salı günü günlük hayatın akışını aksatan iş bırakma eylemlerinden bir gün sonra Fransa hükümeti yetkilileri, değişikliğe gitmeyi planladıklarını açıkladı. Macron’un Başbakan Edouard Philippe'ten Noel tatili boyunca da sendikalarla emeklilik reformunda istenen değişikliklere ilişkin müzakerelere devam etmesini istediği kaydedildi.

Yardımcılarından biri, Macron’un erken emeklilik projesini tamamen terk etmeyeceğini, üzerinde değişiklik yapmaya hazır olduğunu belirtti. İsim vermeden konuşan yetkili, tam maaş alabilmek için gerekli emeklilik yaşının 64’ten 62’ye çekilmesi konusunda bazı değişiklikler olabileceğini söyledi.

Sendikalardan büyük tepki gören emeklilik reformu 42 farklı emeklilik uygulamasını tek bir sistem altında birleştirmeyi hedefliyor. Bazı çalışanların yıpranma payı gibi özel durumları sayesinde 50’li yaşlarda emekli olmasını sağlayan hükümleri de ortadan kaldırıyor.