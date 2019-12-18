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Fransa’da Hayatı Felç Eden Greve Macron’dan Geri Adım Sinyali 

18.12.2019 22:57 | Son Güncelleme

Fransa’da yüz binlerce kişiyi sokaklara döken emeklilik reform yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Macron’dan geri adım sinyali geldi. Doktorlar, öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da çatısı altında tutan sendikaların öncülük ettiği genel grev dalgası, ikinci haftasında da hayatı felç etmişti

Fransa’da Hayatı Felç Eden Greve Macron’dan Geri Adım Sinyali 

Fransa’da yüz binlerce kişiyi sokaklara döken emeklilik reform yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geri adım sinyali geldi. Doktorlar, öğretmenler ve özel sektör çalışanlarının da çatısı altında tutan sendikaların öncülük ettiği genel grev dalgası, ikinci haftasında da hayatı felç etmişti.

Salı günü günlük hayatın akışını aksatan iş bırakma eylemlerinden bir gün sonra Fransa hükümeti yetkilileri, değişikliğe gitmeyi planladıklarını açıkladı. Macron’un Başbakan Edouard Philippe'ten Noel tatili boyunca da sendikalarla emeklilik reformunda istenen değişikliklere ilişkin müzakerelere devam etmesini istediği kaydedildi.

Yardımcılarından biri, Macron’un erken emeklilik projesini tamamen terk etmeyeceğini, üzerinde değişiklik yapmaya hazır olduğunu belirtti. İsim vermeden konuşan yetkili, tam maaş alabilmek için gerekli emeklilik yaşının 64’ten 62’ye çekilmesi konusunda bazı değişiklikler olabileceğini söyledi.

Sendikalardan büyük tepki gören emeklilik reformu 42 farklı emeklilik uygulamasını tek bir sistem altında birleştirmeyi hedefliyor. Bazı çalışanların yıpranma payı gibi özel durumları sayesinde 50’li yaşlarda emekli olmasını sağlayan hükümleri de ortadan kaldırıyor.

Hükümet, Noel tatili sırasında ulaşım sektöründeki iş bırakma eylemlerine ara verilmesini umuyor. Emeklilik reformununsa resmen Ocak ayında yasa tasarısı olarak gündeme gelmesi bekleniyor. Daha sonra da Macron’un partisinin çoğunlukta olduğu parlamentoda oylanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı, bugüne dek müzakerelere dahil olmadı. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapmayı da düşünmüyor.

Emeklilik reformundan sorumlu bakan Jean-Paul Delevoye’nin istifasının ardından, Laurent Pietraszewski bu göreve getirildi. Sendikalar Macron’un planına şiddetle karşı çıkıyor ve Noel tatili boyunca greve devam edeceklerini söylüyor.

Ülkedeki en büyük sendikalardan CFDT Genel Sekreteri, emeklilik yaşını arttırmanın kırmızı çizgi olduğunu açıkladı.

Fransa’da hayatı felç eden genel grev, Fransız kamuoyundan büyük destek görüyor. Son açıklanan anketler, daha uzun çalışma saatlerine karşı daha düşük emekli maaşı korkusu yaşayan Fransızlar’ın grev ve protestoları desteklediğini ortaya koyuyor.

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