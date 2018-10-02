Fransa'da Hizbullah destekli derneğe operasyon

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeyinde bulunan Grande-Synthe kentindeki "Centre Zahra France" isimli derneğe yönelik operasyona 200 polisin katıldığı ve 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, özel birliklerin de destek verdiği polis ekipleri, yerel saatle 06.00'da dernek binası ile yöneticilerinin bulunduğu 12 ayrı adrese baskın düzenledi.

Kuzey Bölgesi Valiliğinin, "dernek yöneticilerinin terör örgütlerine açık destek vermesi" suçlamasıyla operasyon kararı aldığı belirtildi. 2005'ten bu yana faaliyet gösteren Centre Zahra France derneği ve yöneticilerinin adreslerine düzenlenen baskınlarda, 11 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, İran ve Lübnan Hizbullahı taraftarı faaliyetlerde bulunan derneğin mal varlıklarının da 6 ay dondurulduğu ifade edildi.

Öte yandan Centre Zahra France'a yakınlığı ile bilinen Fransa Şii Federasyonu ve Antisiyonist Parti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı Fransız Resmi Gazetesi'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

