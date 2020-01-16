Fransa'da Hükümet de Çalışanlar da Geri Adım Atmıyor

Fransa'da hükümetin getirmek istediği emeklilik reformuna karşı 42 gündür devam eden grevlere, meslek gruplarının bağımsız eylemleri eşlik etmeye başladı. Demiryolu işçilerinin ülkeyi felç eden grevine, doktor, avukat, öğretmen, itfaiye ekipleri ve öğrencilerin biribirinden yaratıcı ve dikkat çeken eylemleri de katıldı. Çalışanlar, bugün reforma karşı altıncı kez, ülke genelinde eylem yaptı. Fransız hükümetinin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformun en çok tartışılan maddesini geri çekmesine rağmen ülkede, eylemlerin ardı arkası kesilmiyor. Çalışanlar, beş sendika konfederasyonun çağrısı üzerine, altıncı kez sokağa çıkarak, hükümetten reformu geri çekmesini istedi. Paris'te Montparnasse Garı'ndan başlayan yürüyüş Place d'Italy'de son buldu. CGT Sendikası, eylemlere yalnızca başkent Paris'te 250 bin kişinin katıldığını dile getirdi. Sendikalar, emeklilik reformunun önümüzdeki hafta, 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmesinden önce son kez sokağa çıkarak, hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Yürüyüş sırasında yer yer meydana gelen olaylarda altı gösterici gözaltına alındı.

Meslek grupları da eylemde Eylemlere önce avukatlar başladı. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Nicole Belloubet'nin katıldığı bir toplantıda, mesleklerinin sembolü cüppelerini çıkartarak bakan Belloubet'nin önüne fırlattı. Bakan Belloubet, konuşmasını keserek eylemi şaşkınlık içinde izledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti eleştiren avukatlar, kendi pirimlerini ödemelerine ve kimseye yük olmamalarına rağmen, hükümetin bağımsız emeklilik sistemini ellerinden almasını protesto ediyor. Fransa'da 800 yıldır varolan Barolar Birliği tarihinde ilk kez, tüm barolar greve gitti. Dün yeniden cüppe atma eylemlerini yineleyen avukatlar, grevlerini süresiz uzatma kararı aldı. Avukatlar davalara bakmayınca, pek çok dava ertelendi, bazı mahkumlar salıverildi. Doktorlardan toplu istifa Avukatların eylemine dün doktorlar da katıldı ve bu sefer siyah cüppelerin yerini beyaz önlükler aldı. Ülkedeki devlet hastanelerini yöneten 1200 bölüm şefi doktor, hükümetin devlet hastaneleri ve acil servisleri terkeden politikalarını protesto etmek için önlüklerini çıkartarak yere fırlatma eylemleri yaptı.

Aynı anda, Eğitim Bakanlığı'na bağlı Clermont Ferrand binası önünde, Paris'te Sorbonne üniversitesinin önünde ve çeşitli eğitim il müdürlüklerinde öğretmenler, ders kitaplarını demir parmaklıkların üzerinden bakanlık binasının bahçesine atan eylemler gerçekleştirdi. Başbakan Edouard Philippe'in seçim bölgesi Le Havre kentinde de itfaiye erleri, yangın söndürme kamyonları ile Philippe'in daha önce görev yaptığı kent belediye binasını ıslatarak hükümeti protesto etti. Muhalefetten gensoru önergesi Hükümetin, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi, emeklilik reformunu kullanması ve seçimleri kaybetme riski üzerine, yasayı Meclis'teki çoğunluğuna dayanarak, kanun hükmünde kararname yoluyla geçireceği dedikoduları da muhalefeti öfkelendirdi. Radikal sol La France Insoumise (Başkaldıran Fransa) partisi, emeklilik yasasının getirilme biçimi ve eylemlerde kullanılan polis şiddetine karşı hükümet aleyhinde hazırladığı gensoru önergesini imzaya açtı. Hükümet ise, muhlafet, sendikalar ve meslek gruplarından gelen eleştirilere rağmen, emeklilik reformunu 24 Ocak'ta hükümetin, 3 Şubat'ta da Meclis'in gündemine getirmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Fransa'da polis şiddeti yeniden hedefte Öte yandan, Fransa'da 44 gündür devam eden genel grev eylemlerinde polisin kullandığı şiddet yeniden ülke gündeminde ilk sıraya yerleşti. AA muhabiri Mustafa Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 13 gazetecinin polis aleyhinde yaptığı suç duyurusunun ardından, polisin 9 Ocak'ta göstericilere uyguladığı şiddet nedeniyle yeni bir suç duyurusu daha geldi. Paris'te 9 Ocak'ta yapılan genel grev gösterilerinde polisin, göstericilere çok yakından plastik mermi sıkması üzerine hem Paris Savcılığı hem de polis müfettişleri soruşturma başlattı. Polisin, gösteriler sırasında iki kez üst üste çok yakın mesafeden plastik mermi attığını gösteren bir videonun sosyal medyada ortaya çıkması üzerine, bir gösterici de polis şiddeti aleyhinde suç duyurusunda bulundu. Göstericinin avukatı Arié Alimi, "Orantısız şiddet ve başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlamalarıyla resmen suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. YouTube üzerinden yayınlanan görüntülerde aynı polis, üç dakika arayla, iki kez üst üste çok yakından LBD adı verilen plastik mermiyi sıkıyor. Özellikle ikinci merminin ardından görüntülerde bir kişinin yaralandığı görülüyor. Mermiyi atan polis memuru ise yaralanan şahsa doğru "Bir tane daha ister misin? " diye bağırıyor.