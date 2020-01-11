Fransa’da Hükümet Emeklilik Reformunda Geri Adım Ettı

Fransa’da hükümetin getirmek istediği emeklilik reformuna karşı 38 gündür devam eden genel grev, sonuç verdi. Başbakan Edouard Philippe, başından beri emeklilik reformu müzakerelerini tıkayan “64 yaş sınırı” uygulamasını “şimdilik” geri çektiklerini açıkladı. Ancak muhalafet hükümeti, “ilk metinde olmayan bir maddeyi yasaya ekleyip geri çekme” taktiğini uygulayarak, halkı kandırmakla suçladı. Fransa’da Aralık ayı başından bu yana devam eden grevlerde 38’inci güne gelindi. Sendikalar, geçen Perşembe düzenlenen ve 500 bin kişinin katıldığı ulusal genel grev gösterilerinin ardından, geri adım atmayan hükümetten “herkes için 64 yaş sınırını” getiren maddeyi çekmesini isteyerek, bu haftanın ikinci büyük eylemi için çağrı yaptı. Çağrı üzerine, aynı haftada ikinci defa sokağa dökülen çalışanlar, Cumartesi günü, hükümete “reformu geri çek” mesajı gönderdi. Başkent Paris başta olmak üzere, Fransa genelinde on binlerce çalışan, Sarı Yelekliler ile birlikte genel grev eylemine çıktı. Paris ve Nantes kentlerinde çatışma haberlerinin gelmeye başladığı bir anda, dün sendikalarla görüşen Başbakan Edouard Philippe, saat 16.30’da, sendikalara gönderdiği bir mektupla, “Hükümetin sendikalara olan güvenini göstermek için yaş sınırını reformdan çektiğini” açıkladı.

Emeklilik yaş sınırı, CFDT Konfederasyonu başta olmak üzere, reformu destekleyen bir grup sendika tarafından öne sürülen “olmazsa olmaz bir şart” idi. İktidar partisi LAREM içindeki sol kanat da, CFDT sendikasının bu şartına destek vermişti. Ancak hükümet, emeklilik reformuna mali kaynak gerektiğini belirterek, 64 yaş sınırının reformun en önemli maddesi olduğunu savunuyordu. Ancak, sendikaların direnişi ve 38’inci güne ulaşan grevler karşısında hükümet geri adım attı ve “yıpranma payı” ve “reformun finansmanı” tartışmasına geçebilmek için “64 yaş sınırı maddesini, başka bir sistem bulmak üzere, şimdilik geri çektiklerini” açıkladı. Açıklamaya ilk destek, hükümetin 64 yaş sınırını getirmesi nedeniyle reformdan desteğini çeken UNSA ve CFDT’den geldi. Yazılı bir açıklama yapan CFDT, bu adımı “hükümetin iyi niyetinin bir göstergesi olarak algıladıklarını ve yasanın finansmanı tartışmak için masaya oturmaya hazır olduklarını” uyurdu. CGT sözcüsü Benjamin Amar ise, “Eğer bu madde geri çekildiyse, bu bizim direnişimiz sayesinde oldu. Adım adım diğer maddeleri de müzakere etmeye devam edeceğiz. Greve devam” dedi.