Fransa’da Hükümet Emeklilik Reformunda Geri Adım Ettı

Fransa’da hükümetin getirmek istediği emeklilik reformuna karşı 38 gündür devam eden genel grev, sonuç verdi. Başbakan Edouard Philippe, başından beri emeklilik reformu müzakerelerini tıkayan “64 yaş sınırı” uygulamasını “şimdilik” geri çektiklerini açıkladı. Ancak muhalafet hükümeti, “ilk metinde olmayan bir maddeyi yasaya ekleyip geri çekme” taktiğini uygulayarak, halkı kandırmakla suçladı.
Fransa’da Aralık ayı başından bu yana devam eden grevlerde 38’inci güne gelindi. Sendikalar, geçen Perşembe düzenlenen ve 500 bin kişinin katıldığı ulusal genel grev gösterilerinin ardından, geri adım atmayan hükümetten “herkes için 64 yaş sınırını” getiren maddeyi çekmesini isteyerek, bu haftanın ikinci büyük eylemi için çağrı yaptı.
Çağrı üzerine, aynı haftada ikinci defa sokağa dökülen çalışanlar, Cumartesi günü, hükümete “reformu geri çek” mesajı gönderdi. Başkent Paris başta olmak üzere, Fransa genelinde on binlerce çalışan, Sarı Yelekliler ile birlikte genel grev eylemine çıktı.
Paris ve Nantes kentlerinde çatışma haberlerinin gelmeye başladığı bir anda, dün sendikalarla görüşen Başbakan Edouard Philippe, saat 16.30’da, sendikalara gönderdiği bir mektupla, “Hükümetin sendikalara olan güvenini göstermek için yaş sınırını reformdan çektiğini” açıkladı.
Emeklilik yaş sınırı, CFDT Konfederasyonu başta olmak üzere, reformu destekleyen bir grup sendika tarafından öne sürülen “olmazsa olmaz bir şart” idi.
İktidar partisi LAREM içindeki sol kanat da, CFDT sendikasının bu şartına destek vermişti. Ancak hükümet, emeklilik reformuna mali kaynak gerektiğini belirterek, 64 yaş sınırının reformun en önemli maddesi olduğunu savunuyordu.
Ancak, sendikaların direnişi ve 38’inci güne ulaşan grevler karşısında hükümet geri adım attı ve “yıpranma payı” ve “reformun finansmanı” tartışmasına geçebilmek için “64 yaş sınırı maddesini, başka bir sistem bulmak üzere, şimdilik geri çektiklerini” açıkladı.
Açıklamaya ilk destek, hükümetin 64 yaş sınırını getirmesi nedeniyle reformdan desteğini çeken UNSA ve CFDT’den geldi. Yazılı bir açıklama yapan CFDT, bu adımı “hükümetin iyi niyetinin bir göstergesi olarak algıladıklarını ve yasanın finansmanı tartışmak için masaya oturmaya hazır olduklarını” uyurdu.
CGT sözcüsü Benjamin Amar ise, “Eğer bu madde geri çekildiyse, bu bizim direnişimiz sayesinde oldu. Adım adım diğer maddeleri de müzakere etmeye devam edeceğiz. Greve devam” dedi.
“Taktik oyunu”
Ancak, muhalefet partileri, hükümetin geri adımının “tümüyle taktik bir oyundan ibaret olduğunu” öne sürdü. Aşırı sağ Ulusla Bütünleşme (RN) lideri Marine Le Pen, hükümetin herkesin bildiği bir taktiği uyguladığını öne sürerek, “Hükümet çalışanlarla kirli bir oyun oynadı. Noel tatilinden önce söylemiştim. Diğer zor maddeleri geçirmek için, 64 yaş sınırı maddesini reforma eklediler. Dikkatleri bu maddeye çekip, sonra bu alanda geri adım atarak, diğer zor maddeleri kolaylıkla geçirmeyi planladılar. Baştan söyledik ve söylediğimiz gibi de oldu. Açıkça hükümeti, dünyanın en eski oyununu sahneye koyarak, halkı kandırmakla suçluyorum. Ama biz de aptal değiliz. Bu yasaya karşı çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Radikal sol parti temsilcisi Eric Coquerel de “Bu ilk zafer, hükümeti gerileteceğimizi gösteriyor. Yaş sınırının geri çekilmesi yetmez. Puanla emeklilik sisteminin de geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Paris’te gergin saatler
Bu arada, başkent Paris’te, CGT, FO ve FSU sendikal konfederasyonlarının emeklilik yaşına karşı eylem çağrısı üzerine toplanan, sendikalara göre 150 bin kişi, hükümeti protesto etti. Paris’in güneyinde, Nation Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’na doğru hareket geçti. Kortej güzergahı üzerinde daha erken saatlerde siyah maskeli ve giyimli gençler ile polis arasında yer yer sert çatışmalar yaşandı.Maskeli bir grup, mağazaların vitrinlerini indirmeye, reklam panolarını ateşe vermeye ve polise sert cisimler fırlatmaya başladı. Polis göstericileri gaz bombası ile dağıttı. Çatışmalar kortejin, yürüyüşün bitme noktası Cumhuriyet Meydanı’na ulaştığında da devam etti.
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