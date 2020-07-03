Fransa’da hükümet istifa etti

Cumhurbaşkanı Macron böylece atayacağı yeni hükümetle ülke siyasetinde yeni bir yön belirleyebilecek.Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve hükümetin tamamı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Başkent Paris'teki cumhurbaşkanlığı makamı Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un istifa dilekçesini kabul ettiği bildirildi. Macron'un gün içinde yeni hükümeti kuracak başbakanı ataması bekleniyor.

Fransa'da geçen Pazar günü yapılan yerel seçimleri Macron cephesinin ciddi bir farkla kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın izlediği siyaseti değiştirmesi için böyle bir karar alınması ülke kamuoyu tarafından bekleniyordu. Macron'un yeni dönemde kendi deyimiyle "ekolojik yeniden yapılanma"nın aralarında bulunduğu farklı konulara öncelik vermek istediği belirtiliyor.

Başbakanlık görevinden istifa eden Edouard Philippe, 2017 yılının Mayıs ayından beri bu görevde bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Macron'un yeni başbakan olarak kimin ismini açıklayacağı ise net değil. Bazı siyasi gözlemcilere göre Macron Philippe'i tekrar atayıp yeni bir kabine kurmasını isteyebilir. Ancak Fransız kamuoyunda bu görev için farklı isimlerin de gündeme gelebileceği konuşuluyor.