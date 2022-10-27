HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da hükümet sosyal güvenlik finansmanıyla ilgili tasarının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa'da hükümet sosyal güvenlik finansmanıyla ilgili tasarının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

27.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da hükümet sosyal güvenlik finansmanıyla ilgili tasarının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa'da hükümet sosyal güvenlik finansmanıyla ilgili tasarının oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için dün Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.

Borne, sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının tamamının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi amacıyla Anayasa'nın ilgili maddesini dün uygulamaya koydu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) Milletvekili Eric Coquerel, bu sabah çıktığı France 2 kanalında hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini söyledi.

- Bir haftada üçüncü kez kullanılan madde

Hükümetin bir haftada üçüncü kez aynı maddeyi kullanması, muhalefet kanadında tepkilere yol açtı.

Borne, geçen haftada da 2023 bütçesinin ilk kısmının ve sosyal güvenlik finansmanına ilişkin yasa tasarısının üçüncü kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulamıştı.

Hükümetin bu adımlarına karşı muhalefet, gensoru önergeleri vermişti. Gensoru önergeleri, mecliste gerekli salt çoğunluk toplanamamış ve reddedilmişti.

- Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Şiraz’daki saldırı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu"İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Şiraz’daki saldırı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu"
Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı" Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı"
MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldüMLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü
Anahtar Kelimeler:
Fransa

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.