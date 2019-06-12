Fransa'da Hükümetin Reform Paketine Güvenoyu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler Hareketi ile yaşanan sosyal çalkantı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından, iktidarının son iki yılında hayata geçirdiği reformları belirledi. Başbakan Edouard Philippe, hükümetin yeni yol haritasını oluşturan refomları Fransız Meclisi'nin onayına sundu. Görüşmelerin ardından hükümet, 163'e karşı 363 oyla, açık farkla güvenoyu aldı. Philippe, reform paketini Fransız Ulusal Meclisi'ne sunarak, Meclis'ten iktidara geldikleri 2017 yılından bu yana ikinci kez güvenoyu istemiş oldu. Reform paketinde emeklilik yasasından, adil vergi sistemine, çevre yasalarından, Fransa'da İslami kurumların yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok yeni düzenleme yer alıyor. Genel Kurul'da yapılan oylamadan önce reformları anlatan Başbakan Philippe, genel bir politik tablo çizerek, "Hükümetin 2. döneme" girdiğini duyurdu. Philippe, ülkeyi aylardır sarsan tartışmalar ve hükümete yönelik eleştiriler ışığında hazırlanan reformları farklı bir metod ve hızlı bir takvimle, 2020 yılında yapılacak yerel seçimlerden önce uygulamaya koyacaklarını söyledi. Başbakan, ekonomik, sosyal, ekolojik ve aşırı sağın yükselmesi nedeniyle politik aciliyet içeren konularda adım atmak üzere değişim paketi hazırladıklarını ifade etti. Philippe, "Halka tepeden bakmayan, daha yakın, onları daha çok dinleyen ve anlayan, insan unsurunu değişimlerin merkezine koyan bir yaklaşımla" reformları hayata geçireceklerini dile getirdi.

Başbakan'ın ardından söz alan muhalefet partileri, hükümeti, belirsiz reform vaatleriyle halkın gözünü boyamakla suçladı. Başbakan Philippe'in sözlerine en sert yanıtı veren radikal sol “France Insoumise” hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, "AP seçimleri bizim için referandum dediniz. Kaybettiniz. Halkın sadece yüzde 20'sinin desteği ile bu kadar köklü reformlar yapıyorsunuz. Kaybettiniz ve burada hiç bir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz" dedi. Görüşmelerin ardından hükümet, 163'e karşı 363 oyla, açık farkla güvenoyu aldı. Edouard Philippe hükümeti ilk güvenoyunu, 2017'de, 67'ye karşı 363 oyla almıştı. İkinci oylamada, destek 363'e gerilerken, güvenoyu vermeyenlerin sayısının 100 kadar artış göstermesi dikkat çekti. Çalışma yaşamı ve emeklilik Hükümetin açıkladığı yeni emeklilik reformu, emeklilikte 62 yaş sınırını koruyor ancak ek pirimler ve yüksek emeklilik aylığı gibi katkılarla 65 yaşında emekliliği özendiriyor. Şirketlere kısa süreli işçi alımını kolaylaştırdıktan sonra, özellikle kısa süreli sözleşmelerin suistimal edildiği eleştirisini de düzelteceklerini belirten Philippe, kadrosuz, kısa süreli işçi alımı yapan şirketlere yapılan yardımların kısılacağını duyurdu.

Yüksek ücret alan çalışanlara verilen işssizlik maaşları da kademeli olarak indirilecek. Çalışma reformu, 18 Haziran'da Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Çevre reformu Hükümet, reform paketinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, seçmenin yöneldiği Yeşiller Partisi'nin başarısını göz önünde bulundurarak, çevresel politikaları ön plana koydu. Başbakan, "Çevre sorunlarının da güvenlik ve işsizlik kadar önemli olduğunu anlamamız zaman aldı. Çevre reformu, hükümetimizin ikinci dönem çalışmalarının merkezinde olacak. Çevre konusunun savunması kimsenin tekelinde değil" dedi. Philippe, Sarı Yelekliler Hareketi'nin, ekolojik dönüşümü gerçekleştirmek için 150 kişilik "Yurttaş Meclisi" oluşturulması talebini hayata geçireceklerini ve Meclis'in önereceği bu değişiklikleri referandumla 2020 yılında halka soracaklarını bildirdi. Başbakan ayrıca, varlıklı kesimlerin evlerini yenilemek için kullandığı "çevre inşaat desteği" yasasını da yeniden gözden geçirerek, gelir düzeyine göre yardım miktarı belirleyeceklerini söyledi. Philippe, çevre reformu kapsamında, 2020'den itibaren pet şişe, bardak gibi kullan-at plastik ürünlerin de yasaklanacağını söyledi.

Sarı Yelekliler'e 27 milyarlık vergi indirimi yanıtı Başbakan Philippe, Sarı Yelekliler'in talepleri arasında yer alan "daha adil bir vergi sistemi" talebine yanıt olarak da, orta sınıfın vergi yükünü azaltacaklarını ve 5 yıllık iktidarları boyunca 27 milyar Euro vergi indirimi getireceklerini açıkladı. Toplumun 12 milyonluk bölümünü kapsayan ilk vergi diliminde 350 Euro, ikinci dilimdeki 5 milyon kişilik gruba da yıllık 180 Euro indirim yapacaklarını belirtti. Bu indirimlerin 2020 bütçesinde hayata geçeceğinin altını çizdi. Philippe ayıca, emlak vergilerinin de aşamalı olarak 2023 yılına kadar tümüyle kaldırılacağını söyledi. Kurumsal reformlar ve “Fransa İslamı” Hükümet, Senato'nun direndiği ve Meclis'ten, diğer tüm kamu kurumlarına yenilenmeyi getiren, Anayasa değişikliği içerdiği için salt çoğunluk değil nitelikli çoğunluk arayan Kurumsal Reform Yasası'nı ise erteledi. Başbakan Philippe reformun, 2020'de yapılacak Senato seçimlerinin ardından yeni Senato tarafından arzulanması halinde ele alınacağını açıkladı.

Tartışılan diğer başlıklardan birisi olan "göç ve sığınma yasaları" konusunda da değişikliğe gidileceğini kaydeden Başbakan Philippe, bu konuda Meclis'te her yıl bir tartışma yapacaklarını ve ilk tartışmanın Eylül 2019'da yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Macron'un uzun süredir savunduğu "Fransa İslamı" projesinin de hayata geçeceğini açıklayan Başbakan Philippe, "İslamcı düşünce ve nefret söylemiyle mücadele edeceğiz. Müslüman toplumunun kurumlarını yeniden düzenleyeceğiz. Merkezi değil bölgesel bir örgütlenme kurulması fikri üzerinde geniş bir uzlaşma var. Fransa İslamı'nda imamlar Fransa'da Fransızca konuşan kişiler arasından seçilmeli ve Fransa'da eğitim almalı. Müslüman derneklerinin harcamalarının daha şeffaf olması için yeni yasalar gerekirse, hükümetimiz bu konuda da gereken adımları atacak" diye konuştu. Kadınlar için reform Philippe, Fransız toplumunda sert tartışmalara yol açan ve toplumu adeta ikiye bölen, ancak kadınların uzun zamandır beklediği "Tıbbi Destekle Hamilelik (PMA) Yasasını" da uygulamaya koyacaklarını belirtti.