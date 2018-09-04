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Fransa'da hükümette ikinci istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

Fransa Spor Bakanı Laura Flessel, görevinden istifa ettiğini açıkladı

PARİS (AA) - Fransa Spor Bakanı Laura Flessel, kişisel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Flessel, yayımladığı bir bildiriyle 16 aydır görev yaptığı Spor Bakanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Flessel yazılı açıklamasında, kişisel nedenlerle istifa kararı aldığını ve dün akşam Başbakan Edouard Philippe ile görüştükten sonra bu kararı kamuoyuyla paylaştığını bildirdi. Flessel ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Philippe'in daima yanında olduğunu belirtti.

Eski bir eskrim oyuncusu olan Flessel'in kariyerindeki başarıları arasında 6 dünya ve iki olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

Fransa'da geçen yıl mayıs ayında seçilen Cumhurbaşkanı Macron'un görev süresi boyunca üç kez kabinede değişikliğe gidildi. Geçen hafta kabinenin güçlü üyelerinden Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun sürpriz istifasından sonra Başbakan Philippe'in bugün kabinedeki değişikliklere dair açıklama yapması bekleniyor.

Hulot'nun görüş ayrılığı gerekçesiyle istifa etmesinin ardından kabinedeki en popüler üyelerden birini daha kaybeden Macron'un kamuoyundaki destek oranı da hızlı bir düşüş gösterdi. Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından Paris Match ve Sud Radio için yapılan son araştırmaya göre, Fransız halkının yüzde 69'u Macron'un yönetiminden memnun değil. Bu oran, temmuz ayında yüzde 59 idi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Spor Bakanı Laura Flessel istifa

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