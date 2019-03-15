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Fransa'da ibadethanelerin güvenliği artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:43 | Son Güncelleme

Fransa'da ibadethanelerin güvenliği artırıldı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından valilere, tüm ibadethanelerin güvenliğinin artırılması talimatı verdi.

Castaner, sosyal medya hesabından, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından valilere camiler dahil tüm ibadethanelerin güvenliğinin arttırılması talimatı verdiğini belirtti.

Öte yandan Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını sert şekilde kınadı.

Bu saldırının, İslam karşıtlığıyla yorulmadan mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Oğraş, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.

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