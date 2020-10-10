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Fransa’da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2020 20:54 | Son Güncelleme

Fransa’da motorlu microlight uçağı ile turist uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü

Fransa’nın Indre-et-Loire bölgesindeki Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45’de havada çarpıştı.

UÇAKLAR BİR EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı.

Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı. (İHA)

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