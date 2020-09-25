Fransa'da İkinci Charlie Hebdo Saldırısı

Fransa'da beş yıl önce kanlı bir terör saldırısına sahne olan Charlie Hebdo dergisinin eski binasında ikinci kez saldırı düzenlendi. Bina önüne gelen 18 yaşındaki Pakistan kökenli olduğu belirlenen bir saldırgan, Premieres Lignes adlı haber yapım ajansında çalışan iki gazeteciyi satırla ağır yaraladı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı ve video kayıtlarında saldırganın yanında görünen 33 yaşındaki ikinci bir zanlıyı yakaladı. Soruşturmayı Paris Terörle Mücadele Savcılığı üstlendi. Başkent Paris'te, 7 Ocak 2015'te meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo saldırısına ilişkin büyük dava Paris Adliyesi'nde devam ederken, Charlie Hebdo'nun dava dolayısıyla saldırıya gerekçe gösterilen Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayınlaması nedeniyle, ülkede tüm güvenlik birimleri alarma geçti. Geçen Salı günü derginin İnsan Kaynakları yöneticisi, bir ihbar üzerine polis tarafından evinden alınarak güvenli bir adrese yerleştirildi. Çarşamba günü bomba ihbarı nedeniyle Eyfel Kulesi boşaltıldı. Öte yandan El Kaide'nin yeniden karikatürler nedeniyle ölüm tehdidi yayınlaması üzerine Fransız polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

Satır darbeleri Cuma sabahı yerel saatle 13.45 civarında, bir saldırgan, bundan 5 yıl önce düzenlenen saldırıyla aynı saatte, duvarlarında 5 yıl önce yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı binanın önüne geldi. Saldırgan, elindeki dev satırla sigara içmek üzere bina önüne inen 28 ve 32 yaşındaki iki gazeteciye saldırdı. Satır darbeleri alan her iki gazeteci de ağır yaralanırken, başından yaralanan 32 yaşındaki kadın gazetecinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırı aleti satır binanın hemen yanındaki metro durağının önünde bulundu. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri ve özel timler bina önünü güvenlik çemberine aldı ve mahalle sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi. Civardaki okullarda eğitim gören tüm öğrenciler, iki zanlı yakalanana kadar okuldan çıkartılmadı, velilerden çocuklarını almaya gitmemeleri istendi. Binada bir şüpheli paket tespit edilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri de şüpheli paketin etkisiz olduğunu tespit etti. Parlak kıyafetler giydi, yüzünü saklamadı

Polis, parlak floresan yeşil bir tişört ve kırmızı spor ayakkabı giyen, maske takmaması nedeniyle de dikkat çeken saldırganı hızla yakaladı. Olay yerinde metroya binen saldırgan, Bastille Opera Binası'nın önünde elinde ve üzerindeki kan izleriyle yakalandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yaralılara ilk yardımı komşuları yaptı. Kırmızı spor ayakkabıları nedeniyle kolaylıkla tespit edilen saldırgan, komşu bürolardan çıkan mahalle sakinleri tarafından demir çubuklarla bir süre kovalandı. Saldırı sonrasında yetkililer, saldırgan ve yaralı sayısı konusunda farklı açıklamalarda bulundu. Premieres Lignes'de çalışan gazeteci Luc Hermann, "Bir kadın, diğeri erkek iki gazeteci arkadaşımız bu sabah sigara içmek için bina önüne indiğinde elinde satır bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Her iki kişi de aynı saldırgan tarafından yaralandı. Saldırgan bir kişiydi, yaralı sayısı ise 2"diyerek karışıklığa son verdi. Ancak polis, saldırganın metrodaki video görüntülerini inceledikten sonra kendisine eşlik ettiği belirlenen 33 yaşındaki Cezayir kökenli bir kişiyi de gözaltına aldı. Polis kaynaklarının BFM haber kanalına verdiği bilgiye göre, Pakistan asıllı olduğunu ve reşit olmadan önce, göçmen olarak Fransa'ya giriş yaptığını açıklayan 18 yaşındaki saldırgan, suçu işlediğini kabul etti.