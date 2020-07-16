Fransa'da İkinci Dalga Paniği: Maske Takmak Zorunlu Oluyor

Fransa'da hükümet, Corona virüsü salgınının yeniden yayılmaya başlaması üzerine tüm kapalı kamusal alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiriyor. Mayenne kentinde virüsün endişe veren aktif bir seyir izlemesi, Paris ve banliyöleri ile bugüne kadar virüsün dolaşmadığı batı sahillerinde tatil nedeniyle vaka sayısının artması, Fransız hükümetini harekete geçirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki haftalarda virüsün yayılma seyrine bakılarak, ülkede maske takmanın zorunlu hale gelebileceğini belirtmişti. Ancak Mayenne kentinde hızla artan vaka sayısı ve sağlık çevrelerinden gelen "Ağustos çok geç" uyarıları üzerine hükümet, daha hızlı hareket etmeye karar verdi. Fransa'yı karantina ortamından bürokrat olarak çıkardıktan sonra Başbakanlık görevine atanan Jean Castex, Macron'un dediği gibi haftalarca beklenmeyeceğini ve Mayenne kentinde hemen, ülke genelinde ise 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmanın zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Buna göre tüm toplu ulaşım araçları, alış veriş mekanları, kafe ve restorantlar, müze, kültür mekanları, otel, alışveriş merkezleri, okullar ve iş yerlerinde sürekli maske takma zorunluluğu gelecek.

Mayenne Valisi Jean-Francis Treffel, hükümetin talimatı üzerine kent ve ilçelerinde maske takma uygulamasına erken geçtiklerini açıkladı. Virüsün etkisini azaltması sağlanamazsa, 7 ayrı vaka kümesi tespit edilen kentte mahalleler arası gidiş gelişin sınırlandırılması gibi birtakım ek önlemler de alınacak. Avrupa ortalaması her 100 bin kişide 16 Corona vakası iken, Mayenne'de bu oran son bir haftada her 100 bin hastadan 50.1'e yükseldi. Tüm ilde, 10 yaşın üzerindeki 300 bin kişiyi kapsayan test kampanyası da başlatıldı. "Genelgeyi beklemeyin" Sağlık Bakanı Olivier Veran, Meclis'te konuya ilişkin soruları yanıtlarken, "Duyarlı olmak için genelgeye gerek yok. Fransızlar'a tüm kapalı mekanlarda kendiliklerinden sorumluluk alarak maske takmaları çağrısı yapıyorum" dedi. Corona salgınının "zayıf da olsa" yeniden başlama sinyalleri verdiğini belirten Veran, "Artık ülkeyi tümüyle kapatmak istemiyoruz. Bundan sonra vaka görülen yerlerde önlem alınacak. Bu nedenle herkes sorumlu olmalı ve genelge beklemeden önlemlerini almalı" diye konuştu.