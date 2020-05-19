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Fransa'da İktidar Meclis Çoğunluğunu Kaybetti

19.05.2020 18:50 | Son Güncelleme

Corona virüsü kriziyle mücadele yolunda tüm ülkeye birlik çağrısı yapan Macron'a "ayrılık darbesi" parti içinden geldi. İktidar Partisi Cumhuriyete Yürüyüş’ten (La Republique en Marche-LREM) Meclis'e giren 17 milletvekili partiden istifa ederek "Ekoloji, Demokrasi, Dayanışma" grubunu kurdu.

Fransa'da İktidar Meclis Çoğunluğunu Kaybetti

Corona virüsü kriziyle mücadele yolunda tüm ülkeye birlik çağrısı yapan Macron'a "ayrılık darbesi" parti içinden geldi. Fransa'da iki haftadır kulislerde konuşulan istifa haberi sonunda resmileşti. İktidar Partisi Cumhuriyete Yürüyüş’ten (La Republique en Marche-LREM) Meclis'e giren 17 milletvekili partiden istifa ederek "Ekoloji, Demokrasi, Dayanışma" (EDS) grubunu kurdu. İstifaların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve iktidar partisi, Ulusal Meclis’teki çoğunluğunu kaybetti.

Daha önce LREM’den istifa eden 11 milletvekili ile bir araya gelen 7 iktidar milletvekili, LREM’den istifa ederek Fransız Meclisi’nin 9’uncu grubunu kurdu. Böylece, 314 milletvekiliyle yola çıkan ve bugüne kadar 289 olan salt çoğunluğu tek başına elinde tutan LREM’in sandalye sayısı 288’e geriledi. Bu da Macron’un, tek bir sandalye ile çoğunluğu kaybetse de iktidara dışarıdan destek veren 46 sandalye sayısına sahip Demokratik Hareket Partisi (MoDem) ve sağcı Agir Partisi’nin oluşturduğu grup olmadan hiçbir yasayı geçiremeyeceği anlamına geliyor.

Meclis'teki gücünü tümüyle yitirmesi anlamına gelmese de bu iktidar partisinin bundan böyle yasa geçirmesinin daha da zorlaşacağı anlamına geliyor. Fransa’da parlamentonun üst kanadı Senato’da da çoğunluğu merkez sağ Cumhuriyetçiler oluşturuyor.

Fransız basını, bir yıldan uzun süredir toplumun öfkesinin hedefi olan Macron’un, Corona krizinin aşılmasının ardından hükümette büyük revizyona gideceği ve referandum gibi farklı tekniklerle iktidarı elinde tutmaya çalışacağını belirtiyor.

Sol ve çevreci kanat istifa etti

İktidar partisinden, Paris belediye başkanlığı yarışında partisiyle ters düşen dünya matematik şampiyonu milletvekili Cedric Villani, partinin sol kanadının en önemli isimlerinden Auerelien Tache gibi isimler istifa etti.

Ekoloji, Demokrasi, Dayanışma grubunun asıl kurucusu, Macron’un lobilere teslim oluğunu söyleyerek, hükümetten sert bir şekilde istifa eden, Fransız çevreci mücadelenin en önemli isimlerinden eski çevre bakanı Nicolas Hulot. Yeni bağımsız bir grup olarak kurulan “Ekoloji, Demokrasi, Dayanışma, Nicolas Hulot’ya yakın isim Matthieu Orphelin tarafından yönetilecek.

Orphelin yeni grubun hedefini Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “3 kelime, 3 olmazsa olmaz, 3 vazgeçilmez öncelik. Ekoloji, Dayanışma, Demokrasi: EDS. Covid 19 kriziyle de anlaşıldı ki bundan sonraki dünya, parti sınırları, kişisel hesaplar ya da kavgalar aşılarak, ortak bir çabayla yaratılmalı. Bugün kurduğumuz EDS bu yolda öneriler, işbirlikleri ve yenilikler getiren bir grup olacak” dedi.

Kendilerini “ne iktidar, ne muhalefet, ilkeler için bir araya gelen bir grup” olarak tanımlayan yeni oluşuma Hollande hükümetinden istifa eden eski Çevre Bakanı Delphine Batto da katıldı.

"Meclisin feshi" çağrıları

İstifalar LREM'de deprem etkisi yaratmasa da partinin değişmesi ve partide 'sızıntıya yol açan çatlağın kapatılması' için sosyal ve ekolojik politikalara ağırlık verilmesi çağrılarını güçlendirdi. Bir grup iktidar milletvekili, ayrılan vekillerin net çizgisini selamladıklarını söylerken bir başka grup ise, hükümete özellikle Corona virüsü krizinin ardından beklenen ekonomik ve sosyal krizin giderilmesi için daha çok sosyal politikalar uygulamasını istedi.

Muhalefetten Senato Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçi Başkan Gerard Larcher de, "Bu politikanın normal oyunları. Diğerlerinin yok edilmesi etrafında kurulan karmaşık yapıda bir grupta bunların yaşanması normal" dedi.

Elysee Sarayı, istifalara ilişkin bir yorum yapmadı, ancak Macron'un hükümet revizyonundan, bugüne kadar yalnızca kulislerde dillendirilen Meclis'in feshine kadar pek çok ihtimali değerlendirdiği belirtiliyor. Macron'un eski danışmanı, yeni LREM Avrupa milletvekili Stephane Sejourne, Express haber dergisine, Corona virüsü krizinin ardından parlamentonun feshedilerek, yeni bir döneme geçilmesi gerektiğini ilk kez dillendirdi.

Sejourne, "Yöntemi Cumhurbaşkanı belirler, ancak bir şey kesin; o da, milletvekilleri ve yerel yöneticileri aynı hedef etrafında toplamak, politik istikrarsızlığa düşmemek gerekir" diye konuştu. İktidarın mutlaka kurumsal anayasal değişiklikleri gerçekleştirmesi gerektiğini belirten Sejourne, "Çağımızın demokratik kurumlarının yeniden düşünülmesi, günümüze uyarlanması, sosyal çatışma ortamı yaratan Sarı Yelekliler hareketinden sonra yapılan büyük ulusal tartışmalardan çıkan sonuçların uygulanması gerekir" diye konuştu.

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