HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da ilk vaka Aralık ayında görüldü'

Fransa'da ilk vaka Aralık ayında görüldü'

05.05.2020 10:34 | Son Güncelleme

Fransa'da bir doktor geçen yıl zatürre teşhisiyle tedavi gören bir hastasının aslında Covid-19 olduğunun testlerle doğrulandığını söyledi. Şimdiye kadar Fransa'da bilinen ilk vakanın 24 Ocak'ta ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Fransa'da ilk vaka Aralık ayında görüldü'

Paris yakınlarında çalışan bir doktor geçen yıl 27 Aralık tarihinde zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşıldığını söylüyor.

Dr Yves Cohen Fransız basınına, hastadan o sırada alınan sürüntü örneklerine şüphe üzerine yakında koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.

Şimdi tamamen iyileşmiş olan 50'li yaşlarındaki hasta ise, virüsün yayıldığı bilinen yerlere gitmediğini, dolayısıyla hastalığı nasıl kaptığını hiç bilmediğini söylüyor.

Bu, virüsün Fransa'ya daha önce düşünüldüğünden neredeyse bir ay önce ulaşmış olabileceği anlamına geliyor.

Şimdiye kadar Fransa'daki ilk vakaların 24 Ocak tarihinde teşhisi konulan üç kişi olduğu düşünülüyordu.

Bunlardan ikisi salgının başgösterdiği Çin'in Vuhan kentinde bulunmuşlardı, üçüncü kişi ise onlardan birinin yakınıydı.

Nasıl ortaya çıktı?

Paris yakınındaki Avicenne ve Jean-Verdier hastanelerinin Acil bölümünün başhekimi olan Dr Cohen Fransız BFMTV televizyon kanalına verdiği mülakatta, bir süredir geri dönüp Aralık ve Ocak ayında grip ve benzeri belirtilerle kendilerine başvuran hastaların dosyalarını incelediğini anlattı.

Doktor Cohen bu dönemde çalıştığı hastaneye bu tür 14 hasta geldiğini belirliyor ve bunlardan o sırada alınmış olan sürüntü örneklerini laboratuvara koronavirüs testine yolluyor.

"Hastaların burunlarından alınan ve o sırada başka virüsler için test edilen sürüntü örneklerini yeniden bu kez koronavirüs olup olmadığına bakmak için test ettik" diyen doktor Cohen 14 hastadan birinin örneğinin koronavirüs pozitif çıktığını anlatıyor.

"14 hastadan biri pozitif çıktı. Hata olmasın diye iki kez test ettik. Her ikisinde de pozitif çıktı" diyor.

Test sonucu gelince Fransa Ulusal Sağlık Kurumu'na bildirdiğini söyleyen doktor Cohen, diğer doktorları da hastanelerinde bu dönemde tedavi gören grip benzeri hastaların örneklerini yeniden test etmeye çağırdı.

Doktor Cohen konuyla ilgili ayrıntılı tıbbi raporun bu hafta sonuna kadar hazırlanacağını ve International Journal of Antimicrobial Agents adlı uluslararası mikrobiyoloji dergisinde yayımlanacağını da söyledi.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine operasyonLibya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine operasyon
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraflar 00.00'dan sonra çekildi! Ve başladı

Fotoğraflar 00.00'dan sonra çekildi! Ve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

Playstation 4

Playstation 4

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
Rusya'da tablo giderek vahim hale geliyor!

Rusya'da tablo giderek vahim hale geliyor!

Dünyaca ünlü kahve zincirinden önemli karar

Dünyaca ünlü kahve zincirinden önemli karar

Esad’dan uyarı: Tam bir felaket olur

Esad’dan uyarı: Tam bir felaket olur

Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine operasyon

Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine operasyon

ABD'li Senatörden Suudi Arabistan'a "petrol" tehdidi

ABD'li Senatörden Suudi Arabistan'a "petrol" tehdidi

Kanlı örgüt cesetleri Hota vadisine atmış!

Kanlı örgüt cesetleri Hota vadisine atmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.