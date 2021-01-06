Fransa'da "İmamlar Konseyi" Kavgası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politik İslam’la mücadele amacıyla getirdiği "Ayrılıkçılıkla mücadele reformu" çerçevesinde, Fransa'daki Müslüman toplumu temsilcilerinden istediği "Ulusal İmamlar Konseyi " projesi, istifalar nedeniyle tehlikeye girdi. Paris Büyük Camisi Başkanı Şemsettin Hafız'ın, birlikte çalıştığı Müslüman toplumu temsilcileri hakkında, "Cumhuriyete saygı duymuyorlar" diyerek istifa etmesi tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, krizin aşılabilmesi için toplum temsilcileriyle tek tek görüşeceğini açıkladı. Fransa'da Charlie Hebdo saldırılarının duruşmaları sırasında yaşanan terör saldırıları nedeniyle hız kazanan "radikal ve ayrılıkçı İslamla mücadele reformu" tartışmaları sürüyor. Hükümetin bakanlar kurulunda görüşerek kabul ettiği yaklaşık 50 maddelik yasa, bu ay Mecliste komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Yasa Ulusal Meclisin ardından Şubat sonunda da parlamentonun üst kanadı Senato'da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Macron, Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı 8 federasyon temsilcisiyle 18 Kasım'da Elysee Sarayı'nda biraraya gelerek, bu yasayla eş zamanlı olarak, "Değerler Şartı" ve Fransa'daki imamların üzerindeki yabancı devletlerin etkisini sona erdirmek için, 'Ulusal İmamlar Konseyi' tüzüğünü hazırlamalarını söyledi. Macron, CFCM temsilcilerine bu iş için 2 hafta süre vererek yıl sonundan önce çalışmayı tamamlamalarını istedi.

Aralarında iki Türk Federasyonu'nun da bulunduğu CFCM'e bağlı federasyon temsilcileri, bu öneriyi kabul ederek "Laiklik şartı" hazırlık çalışmalarını başlattı. Söz konusu sekiz federasyon arasındaki görüşmeler hedeflenenden daha uzun sürdü. CFCM bileşenleri içinde derin görüş ayrılığı yaratan çalışmalar sırasında ilk kavga, İslam ile laik cumhuriyet değerlerinin uyuştuğu bir “Değerler Şartı” hazırlanması çalışmaları sırasında çıktı. Paris Camisi Başkanı ve CFCM Başkan Yardımcısı, avukat Şemseddin Hafız, "Bazı temsilcilerin değerler şartı çalışmalarını sabote ettiklerini ve cumhuriyet değerlerine saygı duymadıklarını" öne sürerek istifa edince kavga da su yüzüne çıktı. Milli Görüş ve Müslüman Kardeşler eleştirisi CFCM içinde yaşanan istifa kavgasında "Değerler Şartı" üzerinde temsilcilerin ikiye bölündüğü ve Paris Camisi Başkanı Hafız'ın, "Cumhuriyet değerlerine saygı duymuyor" dediği temsilcilerin Türkiye kökenli Milli Görüş Federasyonu ve Müslüman Kardeşler'e yakın Tebliğ Federasyonu'nu olduğu belirtildi.

VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, görüş ayrılıkları "siyasal İslam" tanımı ve kapsamında su yüzüne çıktı. CFCM bünyesindeki bazı temsilciler, "bu tanımın belirsiz ve kafa karıştırıcı" bir terim olduğunu, "İslam'ın siyasi amaçlar için kullanılması" gibi daha açık bir terimin kullanılmasını istedi. Paris Camisi ise, "siyasal İslam" tanımının daha da genişletilerek, bu tanım içine "Vahabilik, Selefilik, Müslüman Kardeşler... gibi siyasal İslam akımlarının net olarak yazılmasını" istedi. Ancak karşı ekip bu öneriye sert bir dille karşı çıktı. "Uzlaşma 15 Aralık'ta sağlanmıştı" CFCM Başkanı Muhammed Moussaoui tartışmalar karşısında şaşkına döndüğünü belirterk, "15 Aralık'ta, özet metin Paris Camisi Başkanı dahil olmak üzere tüm bileşenler tarafından onaylandı. Bugün istifayla sonuçlanan böyle bir uzlaşmazlık olduğunun söylenmesi karşısında şaşkınım. Bugüne kadar sorunsuz çalıştığımız insanlar hakkında, birdenbire tehlikeli olduğunu söylemeyi nasıl açıklayabiliriz?" dedi. Tartışma üzerine yazılı açıklama yapan Milli Görüş (CIMG) Başkanı Başkanı Fatih Sarıkır da, "Yıllardır birlikte çalışılan bileşenlere yönelik utanç verici suçlamalar kabul edilemez. Milli Görüş üyeleri, Fransız vatandaşı ve Fransız yasalarına ve değerlerine bağlı bireylerdir" dedi.