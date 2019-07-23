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Fransa'da Irkçı Cinayette Türk Gencine Suçlama

23.07.2019 00:54 | Son Güncelleme

Fransa'da Cezayir-Senegal Afrika Kupası final maçı sırasında Rouen'de çıkan bir kavgada öldürülen 31 yaşındaki Mamoudou Barry'nin katil zanlısının Türk asıllı bir genç olduğu iddia ediliyor. Babası 'oğlum böyle birşey yapmaz' derken, Barry'nin avukatı soruşturmanın sonucunu beklediklerini aktardı

Fransa'da Irkçı Cinayette Türk Gencine Suçlama

Fransa'nın Rouen kentinde, 19 Temmuz Cuma günü, Cezayir ile Senegal arasındaki Afrika Kupası final maçı sırasında çıkan bir kavgada ölen 31 yaşındaki üniversite görevlisi Mamoudou Barry'nin katilinin, poliste uyuşturucu kaçakçılığından kaydı bulunan, psikolojik sorunları olan 29 yaşındaki Damien A. isimli Türk olduğu anlaşıldı. Damien'in babası, "Oğlum banliyöde büyüdü. Her ırk ve renkten arkadaşı var. Bu cinayeti o işlemiş olamaz" mesajını yayınladı.

Görgü tanıkları ve öldürüldüğü sırada Barry'nin yanında olan eşinin ifadelerine göre, geçtiğimiz Cuma gecesi saat 20.30 sularında, Canteleu otobüs durağında saldırgan, arabasında eşiyle birlikte evine dönmekte olan Mamoudou Barry'ye hakaret etmeye başladı. Zanlı, Cezayir-Senegal maçına gönderme yaparak, "Sizi pislik zenciler, bu gece sizi becereceğiz" gibi sözlerle ırkçı hakaretler savurmaya başladı.

Hakaretlere öfkelenen Barry, arabasından inerek, zanlıya hesap sormak istedi. Bunun üzerine zanlı elindeki şişe ve yumruk darbeleri ile Barry'yi dövmeye başladı. Yere şiddetli bir şekilde düşen Barry, ağır kan kaybı ve darbeler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Ambulansla Rouen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, bir kız çoçuğu babası Mamoudou Barry kurtarılamadı.

Galatasaray forması ele verdi

Cinayet hakkında soruşturma başlatan Rouen Emniyeti ve savcılığı, sokak kameraları ve tanık ifadeleri ışığında, cinayeti, üzerinde Galatasaray forması bulunan bir kişinin işlediğini tespit etti. Rouen kentinin banliyölerinden Canteleu bölgesinde oturan suçlu kayıtlarının araştırılmasının ardından, 1990 doğumlu, 29 yaşındaki zanlıya ulaştı. Pazartesi günü gözaltına alınan ve Türk asıllı olduğu belirlenen zanlının, ağır psikolojik kontrol altında bulunduğu ve daha önce de narkotik suçlardan poliste sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlı Damien A. suçu kabul etti. Ancak tıbbi nedenlerle salıverilerek, psikiyatri kliniğine sevkedildiği belirtiliyor. Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, polis katilin eylemi 'planlı mı yoksa bir öfke üzerine mi?' gerçekleştirdiğini araştırıyor.

Ailenin avukatı Jonas Haddad, "Olay yerinde birisi kalp masajı yapmaya çalışmış ancak hayata döndürmeyi başaramamış. Bu kesinlikle ırkçı bir cinayettir. Ama halen Afrika kupası ile bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor" dedi.

Zanlının babası: "Oğlum katil değil"

VOA Türkçe'ye bilgi veren Damien A.'nın avukatı Selçuk Demir, Damien'in ayrılan Fransız bir anne ve Türk bir babanın oğlu olduğu ve yalnız yaşadığını açıkladı. Damien'in psikolojik durumunun "gerçekten ağır olması nedeniyle" polisin, Damien’ı gözaltına aldıktan kısa süre sonra serbest bıraktığını ve psikiyatri kliniğine sevkettiğini dile getirdi. Damien'in anne-babasının ayrıldığını ve banliyöde büyüdüğünü anlatan Demir, "Çok acı bir olay ve Damien'in ailesi çok üzgün. Tanıyan herkes bu gencin adının ırkçı bir cinayete karışmasına şaşırdı. Olayın başka bir boyutu olmalı. Irkçılık olamaz. Damien de, renkli bir banliyöde büyüdü ve kendisi de o renklerden birisi. Böyle bir sadırı ile ilintilendirilmesine çok şaşırdık" dedi.

Henüz soruşturma aşamasında olduğu için dosya hakkında net bilgileri olmadığını da belirten Demir, "Soruşturma açılmıştır. Bu doğrultuda gerçekler ortaya çıkacaktır. Sonucu bekleyelim. Şu an bir yorumda bulunmak için çok erken" dedi.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Damien'in babası ise, olay hakkında erken karar verilmemesi uyarısında bulunarak, "sanığın masumiyeti" ilkesini hatırlattı:

"Kurbanın ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum ve ne zaman isterlerse görüşmeye hazırım. Oğlum suçu ispat edilmediği sürece masumdur. Taraf olmadığım için kendisine isnat edilen suçlar hakkında bir bilgim yok. Oğlum ırkçı değil. Ve bir saniye bile oğlumun ırkçı ya da zenofob bir suç işlediğine inanmıyorum."

Rouen Türk Kültür Derneği de, olaya ilişkin bir açıklama yaptıktan sonra Barry'nin ailesini ziyaret ederek cinayetin aydınlatılması için her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını iletti.

Cinayete öfke yağdı

Fransa'da günlerdir konuşulan cinayete sivil toplum örgütlerinden ve politikacılardan tepki yağdı. Ana muhalefetteki merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) milletvekili Eric Ciotti, "Bu barbar cinayet karşısında şoka uğramış durumdayım" derken, Paris ve banliyöleri bölge başkanı Valérie Pecresse, "şok oldum" diyerek saldırıyı kınadı.

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure da, "Ağlanacak, adi bir ırkçılık. Bir kadın ve bir küçük kız çocuğunun hayatı acıya boğuldu, çünkü sevdikleri adamın yolu bir gerizekalı ile kesişti" dedi.

Irkçılıkla Mücadele Derneği SOS Racisme de, "Bu ırkçılık kokan barbar cinayetin aydınlatılması için devletin bir an evvel tüm olanaklarını kullanmasını" istedi.

Barry'nin ailesinin avukatı Jonas Haddad, önümüzdeki Cuma günü kentte cinayeti ve ırkçılığı kınayan bir 'beyaz yürüyüş' düzenleneceğini açıkladı.

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