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Fransa’da ırkçı polis şiddeti kamerada

26.11.2020 22:34 | Son Güncelleme:
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Fransa’da siyahi bir müzik prodüktörünün maske takmadığı için dakikalarca polisler tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

Fransa’da siyahi bir müzik prodüktörünün maske takmadığı için dakikalarca polisler tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Polis şiddetinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine olaya karışan 4 polis açığa alındı.

Avrupa’da yükselen ırkçılık bu kez yüzünü Fransa’da gösterdi. Fransa’nın başkenti Paris’te polislerin geçtiğimiz 21 Kasım’da siyahi bir müzik prodüktörüne şiddet uyguladığı anları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre stüdyosu önündeyken maskesiz şekilde polis memurlarına yakalanan Michel Zecler adlı siyahi prodüktör, kendisine ceza kesilmemesi için stüdyosuna dönüyor. Daha sonra siyahi adamı takip eden 1’i sivil 3 polis de içeri giriyor. Polislere hanesine izinsiz giremeyeceklerini söyleyen siyahi gencin bir anda polislerin saldırısına maruz kaldığı anlar kameraya yansıyor. Görüntülere göre yaklaşık 15 dakika boyunca siyahi Zecler, 3 polisin cop ve yumruklarla şiddetine maruz kalıyor.

Şiddet gören adamın yardımına etraftakiler yetişti
Siyahi adamın çığlıklarını duyan alt kattakiler stüdyoya gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Siyahi adamın imdadına yetişenlerin içeri girmesiyle polisler dışarı çıktı. Polis şiddetinin son bulduğunu düşünen siyahi adam daha fazla polisin olay yerine gelmesiyle ikinci bir şok daha yaşadı. Takviye ekip çağıran polisler, kapı ve pencereleri kırıp stüdyonun içerisine göz yaşartıcı el bombası attı.

Polisler açığa alındı
Siyahi adamın şiddete uğradığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasıyla polis şiddeti büyük tepki topladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Polis Valiliği’nin talebiyle Ulusal Polis Genel Direktörlüğü harekete geçti. Siyahi adamı şiddet uygulayan 3 polis memurunun ve göz yaşartıcı el bombası kullanan 4. bir polisin açığa alındığı duyuruldu.

Şiddet mağduru siyahi Zecler Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Bana şiddet uygulayan polisler sürekli bana pis zenci diyerek hakaret etti" diyerek kendisini tehdit ettiklerini dile getirdi. Zecler’in avukatı ise yaptığı açıklamada, "Görüntüler durumu izah ediyor, müvekkilim şanslıydı. Çünkü güvenlik görüntüsü mevcuttu" dedi.

Öte yandan Fransa’da tartışmalı küresel güvenlik yasa tasarısı Meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edilmişti. Yasa tasarısının 24. maddesi, göre polis şiddetini çekip paylaşanlara 1 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası verilmesini içeriyor.

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