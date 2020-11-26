Fransa’da ırkçı polis şiddeti kamerada

Fransa’da siyahi bir müzik prodüktörünün maske takmadığı için dakikalarca polisler tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Polis şiddetinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine olaya karışan 4 polis açığa alındı.

Avrupa’da yükselen ırkçılık bu kez yüzünü Fransa’da gösterdi. Fransa’nın başkenti Paris’te polislerin geçtiğimiz 21 Kasım’da siyahi bir müzik prodüktörüne şiddet uyguladığı anları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre stüdyosu önündeyken maskesiz şekilde polis memurlarına yakalanan Michel Zecler adlı siyahi prodüktör, kendisine ceza kesilmemesi için stüdyosuna dönüyor. Daha sonra siyahi adamı takip eden 1’i sivil 3 polis de içeri giriyor. Polislere hanesine izinsiz giremeyeceklerini söyleyen siyahi gencin bir anda polislerin saldırısına maruz kaldığı anlar kameraya yansıyor. Görüntülere göre yaklaşık 15 dakika boyunca siyahi Zecler, 3 polisin cop ve yumruklarla şiddetine maruz kalıyor.

Şiddet gören adamın yardımına etraftakiler yetişti

Siyahi adamın çığlıklarını duyan alt kattakiler stüdyoya gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Siyahi adamın imdadına yetişenlerin içeri girmesiyle polisler dışarı çıktı. Polis şiddetinin son bulduğunu düşünen siyahi adam daha fazla polisin olay yerine gelmesiyle ikinci bir şok daha yaşadı. Takviye ekip çağıran polisler, kapı ve pencereleri kırıp stüdyonun içerisine göz yaşartıcı el bombası attı.