HABER

Fransa'da işçileri dolandıran çete çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

Fransa'ya şarap yapımında çalışmak üzere Bulgaristan'dan götürülen 167 tarım işçisi dolandırıldı - Yakalanan 4 şebeke üyesi tutuklanırken, işçilerin eline geçen paranın Bulgaristan'a dönmeye bile yetmediği belirtildi

AMSTERDAM (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Bulgar ve Fransız güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürüttüğü operasyonun neticesinde 167 tarım işçisini insan tacirlerinden kurtarıldığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamı Bulgaristan vatandaşı olan mağdurları tarım arazilerinde ve şarap yapımında çalıştırılmak üzere Fransa'nın Lyon kentine getiren şebeke, işçilerin parasını vermedi.

80'den fazla uzman ve emniyet mensubunun ortak çalışmasıyla yakalanan 4 şebeke üyesi tutuklanırken, işin sonunda işçilerin eline geçen paranın evlerine dönmeye bile yetmediği kaydedildi.

Bulgaristan'ın fakir bölgelerinden "para kazanma" vaadiyle Fransa'ya getirilen mevsimlik işçiler, birikim yapma hayali kurarken dolandırıcılık çetesinin kurbanı oldu.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Dünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’daDünyanın en pahalı kiralık yatı Bodrum’da
Tur operatörünün iflası, Muğla'da turizmcileri endişelendirdi (2)Tur operatörünün iflası, Muğla'da turizmcileri endişelendirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) Bulgaristan Fransa insan taciri operasyonu tarım işçisi

En Çok Okunan Haberler

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri açıklandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.