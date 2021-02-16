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Fransa'da "İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele" Yasasına Onay

16.02.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Fransa'da "İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele" Yasasına Onay

Terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'da haftalardır tartışılan ve "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" amacıyla getirilen yasa tasarısı sonunda kabul edildi. Tasarı, Fransız Meclisi'inde 151'e karşı 347 oyla yasalaştı

Terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'da haftalardır tartışılan ve "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" amacıyla getirilen yasa tasarısı sonunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" adını verdiği ancak Meclis'teki görüşmelerde "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendirme Yasası" adını alan tasarı, Fransız Meclisi'nde 151'e karşı 347 oyla yasalaştı.

Fransa'da Hz. Muhammed karikatürlerini sınıfında yayınladığı için başı kesilerek öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty cinayetinin ardından hız verilen "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" yasası, Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulu'nda 2 hafta, 80 saat süren görüşmelerin ardından tamamlandı. Genel Kurul'da 70 maddelik tasarıya 144 değişiklik önergesi eklendi.

Komünistler (PCF), Sosyalistler (PS) ve aşırı sağ Ulusal Bütünleşme Hareketi (RN) oylamaya katılmadı. Merkez sağ Cumhuriyetçiler (Les Republicains - LR) ile radikal sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise- LFI) ise katılarak, ret oyu kullandı.

Kabul edilmesi için 250 oya ihtiyaç duyulan son oylamada, iktidar partisi 151'e karşı 347 oyla ve açık arayla yasayı geçirmeyi başardı.

Yasanın tümü üzerindeki görüşmelerde, gruplar adına yapılan son konuşmalarda söz alan muhalefet sözcüleri, hükümeti, önemli bir konuyu 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanmak amacıyla "alel acele getirmekle" suçladı. Sol muhalefet ise Müslümanlar'ın yasayla hedef gösterildiğini öne sürerek, yasayı hazırlayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ın, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i bile "fazla yumuşak" bulduğunu açıklayacak kadar sert bir sağ politika izlemesini eleştirdi. Muhalefet ayrıca, iktidarın Corona virüsü salgını ortamında bu yasayı "gündem değiştirmek" amacıyla getirdiğini öne sürdü.

Sağ ve radikal sol karşı oy kullandı

Yasa tasarısını Genel Kurul'da en sert dille eleştiren radikal sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) adına söz alan Alexis Corbiere, "Getirdiğimiz tüm değişiklik önergelerini reddettiniz, hiçbir katkı yapmamıza izin vermediniz. Derneklerin kaptılması, dini özgürlüklerin susturulmaya çalışılması, yargının devre dışı bırakılması, bütün bunlar özgürlüklerin sınırlandırılması anlamına geliyor. Laiklik devletin din işlerine burnunu sokmamasını öngörüyor. Burada laiklik ilkesine aykırı davranıyorsunuz, Müslüman yurttaşlarımızı ayırıyorsunuz. Bu nedenlerle yasaya karşı oy kullanacağız" diye konuştu.

Yasa karşısında oy kullanan ana muhalefet Cumhuriyetçiler (LR) milletvekili Annie Genevard da, radikal solun tam tersi yönde eleştiri getirerek, "Samuel Paty cinayeti ve terör saldırılarının ardından daha güçlü bir yasa bekliyorduk. İçişileri Bakanı'nın dalga geçen tavırları, bu ciddiyetsiz yaklaşımın bir göstergesi. Getirdiğiniz önlemler internet üzerinden nefret suçu, zorunlu evlilik, bekaret testi gibi konular hakkında önlem almak için yeterli değil. Cezaevindeki radikalleşmeyi bırakıp derneklere saldırıyorsunuz. Üstelik bütün dinlere ve her dinden derneklere bir saldırı var. Küçük kızların türban takmasının yasaklanması konusundaki önergemizi bile reddettiniz. Bu metin, büyük bir konu için hazırlanan, küçük bir metindir. Biz bu yasaya karşı oy kullanacağız" dedi.

Geniş kapsamlı değişiklikler

"İslamcı ayrılıkçılık ile mücadele" hedefiyle getirilen yasa, kamusal alan ve inanç kurumlarında pek çok yeni düzenleme getiriyor. Kamu hizmetinin tarafsızlığı güçlendiriliyor, kamuda dini göstergeler yasaklanıyor. Internet üzerinden nefrete karşı yeni suç tanımları yapılıyor. Evde aileler tarafından verilen eğitime daha sıkı bir çerçeve getiriliyor. Bu amaçla zorunlu eğitim yaşı 3 yaşa indiriliyor, evde eğitim yapan ailelerin denetlenmesi için müfettiş kadrosu güçlendiriliyor.

Kamuoyunda, "yabancı güçlerin Fransa'daki truva atları" olarak tanımlanan dini derneklerin denetimi sertleştiriliyor. Yabancı imamlar uygulamasına son veriliyor. Yabancı ülkelerden bu kurumlara aktarılan finansal desteğin daha sıkı denetlenmesi uygulaması getiriliyor. Laiklik ve kadın erkek eşitliğini güçlendiren ifadeler yer alıyor. Cumhuriyet değerlerine aykırı davranan derneklerin idari kararla kapatılması, bekaret testi, çok evlilik ya da zorunlu evlilik gibi yasak olan uygulamaların cezaları ve denetimleri arttırılıyor.

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