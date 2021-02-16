Fransa'da "İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele" Yasasına Onay

Komünistler (PCF), Sosyalistler (PS) ve aşırı sağ Ulusal Bütünleşme Hareketi (RN) oylamaya katılmadı. Merkez sağ Cumhuriyetçiler (Les Republicains - LR) ile radikal sol parti Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise- LFI) ise katılarak, ret oyu kullandı.

Kabul edilmesi için 250 oya ihtiyaç duyulan son oylamada, iktidar partisi 151'e karşı 347 oyla ve açık arayla yasayı geçirmeyi başardı.

Yasanın tümü üzerindeki görüşmelerde, gruplar adına yapılan son konuşmalarda söz alan muhalefet sözcüleri, hükümeti, önemli bir konuyu 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanmak amacıyla "alel acele getirmekle" suçladı. Sol muhalefet ise Müslümanlar'ın yasayla hedef gösterildiğini öne sürerek, yasayı hazırlayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ın, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i bile "fazla yumuşak" bulduğunu açıklayacak kadar sert bir sağ politika izlemesini eleştirdi. Muhalefet ayrıca, iktidarın Corona virüsü salgını ortamında bu yasayı "gündem değiştirmek" amacıyla getirdiğini öne sürdü.

Sağ ve radikal sol karşı oy kullandı

Yasa tasarısını Genel Kurul'da en sert dille eleştiren radikal sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) adına söz alan Alexis Corbiere, "Getirdiğimiz tüm değişiklik önergelerini reddettiniz, hiçbir katkı yapmamıza izin vermediniz. Derneklerin kaptılması, dini özgürlüklerin susturulmaya çalışılması, yargının devre dışı bırakılması, bütün bunlar özgürlüklerin sınırlandırılması anlamına geliyor. Laiklik devletin din işlerine burnunu sokmamasını öngörüyor. Burada laiklik ilkesine aykırı davranıyorsunuz, Müslüman yurttaşlarımızı ayırıyorsunuz. Bu nedenlerle yasaya karşı oy kullanacağız" diye konuştu.