Fransa'da ‘İslamizm’ Raporuna Müslümanlardan Tepki

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yıl sonunda açıklaması beklenen "Fransız İslamı Reformu" öncesi Müslüman toplum arasındaki tartışmalar da büyüyor. Konuya ilişkin bir rapor hazırlayan ve Cumhurbaşkanı Macron'a sunulan uzman Hakim El Karoui'nin ses getiren "İslamizm Fabrikası" adlı raporunu Müslüman toplumunun temsilcileri sert dille eleştirdi. Eleştirilere 2 yıl önce Senato çatısı altında "Fransa İslamı" adında bir rapor hazırlayan komisyon üyesi sentörler de katıldı. Fransız Senatosu'nda, Orne Senatörü Nathalie Goulet ve Bas-Rhin Senatörü Andre Reichardt'ın ev sahipliğinde ve Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) işbirliğiyle "Fransız İslamı? Sonuçlar ve öneriler" konulu panel düzenledi. Panele senatörler ve CFCM yöneticilerinin yanısıra, İçişleri Bakanlığı ile Müslüman derneklerinden temsilciler, öğretim üyeleri ve araştırmacılar katıldı. CFCM'in dışında farklı ve şeffaf bir örgüt kurulmasını, bu yeni örgütün imamların eğitilmesi, yeni cami yapımı, helal ürünler ve hac gibi milyonlarca Euroluk bir pazarın mali yönetimi üstlenmesini, 6 milyara ulaşan para akışının kontrolü için de özel bir müfettiş kurumu (Tracfin musulmane) oluşturulmasını" öneren rapora yönelik eleştiriler, panelin merkezine oturdu.

CFCM'in Türk kökenli Başkanı Ahmet Oğraş, raporun ve yazarının adını belirtmeden, El Karoui'nin İslam'ı tanımaktan uzak olduğunu belirtti. Oğraş, "Müsümanlar adına konuşmak için müslüman kökenli olmak yetmez. Bizim gerçek bir çözüm önerisi sunabilmemiz için alanlarında tanınan, sayılan, yeterliliği olan, diğer uzmanlarla ve temsilcilerle çalışma kapasitesine sahip, gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Bu konuda yukarıdan dayatılan bir çözümün aşağıdan kabul edilmesi bekleniyorsa, kimse umutlanmasın. Müslümanlara dönük istisnai uygulamaları da kabul etmeyeceğiz. Müslümanları, onların yerine yönetmek istiyosunuz, bırakın kendilerini yönetsinler"dedi. "Fransız müslümanlarını organize etmek devletin işi değil" Panele ev sahipliği yapan Senatör Nathalie Goulet de, raporun müslümanlara yönelik ayrımcı öneriler içerdiğini savundu. Goulet, "Raporda yer alan Müslüman toplumunun ibadetleri için harcanan mali Tracfin (Trafic financier/Mali suçları izleme kurumu) kurulması öneriliyor. Bence bu müslümanlara yönelik bir ayrımcılıktır. Zaten halihazırda çok iyi çalışan Tracfin adında başarılı bir mali denetim kurumumuz var. Müslümanlar için ayrıca bunu oluşturmak son derece ayrımcı bir yaklaşım. Bana göre bu raporun yeri çekmecedir. Fransız İslam'ını organize etmek Devlet'in işi değildir" dedi.

CFCM Başkan yardımcısı Avukat Şemseddin Hafiz, El Karoui ve Montaigne Enstitüsü tarafından hazırlanan raporun, "hem Müslümanlara, hem de Enstitü'ye adını veren ünlü filozof Michel de Montaigne'e (1533- 1592) bir hakaret" olduğunu söyledi. Hafiz, "Bugün yağmur yağsa Müslümanlardan bilecekler. İslam, tümüyle cumhuriyet rejimiyle uyumludur. Raporda Müslümanların 3'te 1'inin cumhuriyet yasaları ve laiklik altında yaşamak istemediği belirtiliyor. Bundan daha da vahimi Cumhurbaşkanı Macron'un gözü kulağı olan bu şahsın, Tunus devrik lideri Ben Ali'nin danışması olduğu için Tunus'tan kovulmasıdır" dedi. Panelde söz alan CFCM Başkan Yardımısı Enver Kbibech, raporun "İslam, islamcılık, Vahabilik, radikal İslam ve terör konusunda "utanç verici" bir karmaşa içinde olduğunu söyledi. Kbibech, Müslümanlara mali denetim getirilmesinin, "Müslümanları damgalayan, ayırımcı ve utanç verici bir öneri" olduğunu söyledi. CFCM İslamafobi İzleme Komisyonu Başkanı Abdullah Zekri de, Macron'un "Fransa İslamı" reformunu tümüyle reddederek, "Fransa İslamı'nın olamayacağını, bir tek İslam olduğunu" dile getirdi.