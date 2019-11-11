Fransa’da İslamofobi Karşıtı Yürüyüş

Fransa’da muhafazakarların çoğunlukta olduğu parlamentonun üst kanadı Senato, türbanlı kadınların okul gezilerinde çocuklarına eşlik etmesini yasaklayan bir kararı geçirdi.

Fransa’da İslam karşıtı saldırılar yeni değil, bu protestoyu da son dönemde yaşanan bir dizi olay tetikledi. Geçen ay Fransa’nın güney batısında bir caminin önünde iki Müslüman vurularak ciddi şekilde yaralandı.

Son IFOP anketi her 10 Fransız Müslüman’dan dördünün dini nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını hissettiklerini gösteriyor. Başka bir anketse katılımcıların yüze 60’ından fazlasının İslam’ın Fransız değerleriyle bağdaşmadığı görüşünde olduğunu ortaya koyuyor.

Gösterilere katılanlardan Muhammed ve kız kardeşi Hatice kendilerini Fransız toplumuna tamamen entegre hissettiklerini söyledi. Ancak Muhammed, kendisine bir iş görüşmesi sırasında ismini değiştirmesi konusunda gelen öneriyi örnek göstererek ayrımcılıktan şikayet etti.

Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman topluluğuna sahip Fransa’da başkent Paris ve diğer kentlerde binlerce kişi İslamofobiye karşı sokağa çıktı.

Ancak kararın parlamentonun alt kanadında onaylanması beklenmiyor.

Üç çocuk annesi Wafa kendisinin de benzer bir deneyimi olduğunu söyledi. Eğitimli bir bilgisayar teknisyeni olan Wafa türbanı yüzünden iş bulamadığını kaydetti.

68 yaşındaki Julia Fernandez yürüyüşe katılan çok sayıdaki Müslüman olmayan kişiden biriydi.

Fernandez yaşanan bu dönemi 1930’larda soykırım öncesindeki Yahudi karşıtı iklime benzetiyor.

Ancak eylemin organizatörlerinden bazıları kökten dinci İslam’la bağlantılı olmakla suçlanıyor. Bir dizi solcu siyasetçi bu nedenle gösterilere katılmayı reddetti.

