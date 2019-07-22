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Fransa’da işlenen cinayetin zanlısı Türk

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Fransa’da öldürülen Gineli araştırmacının katil zanlısının Türk kökenli olduğu ortaya çıktı.Fransa’da, Cezayir’in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu karşılaşma final maçı öncesi dövülerek öldürülen Gineli araştırmacı öğretim üyesi Mamoudou Barry’e saldıran kişinin Cezayirli bir taraftar olduğu sanılıyordu.

Fransa’da öldürülen Gineli araştırmacının katil zanlısının Türk kökenli olduğu ortaya çıktı.
Fransa’da, Cezayir’in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu karşılaşma final maçı öncesi dövülerek öldürülen Gineli araştırmacı öğretim üyesi Mamoudou Barry’e saldıran kişinin Cezayirli bir taraftar olduğu sanılıyordu. Ancak Fransa polisi olayla ilgili Türk kökenli Damien A. (29) adlı psikolojik sorunları olan zanlıyı gözaltına aldı. Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Chanteleu kentinde Cuma akşamı meydana gelen olayın ardından kaçan Damien A.’nın gizlendiği sosyal konutta polis tarafından yakalandığı açıklandı.
Eşi tarafından verilen bilgi sonucu Pazartesi günü yakalanan Demien A.’nın polise suçunu itiraf ettiği açıklandı. Poliste daha önce kaydı bulunan ve birkaç kez cezaevine girip çıktığı belirtilen Demien A. ayrıca uyuşturucuyla ilgili suçlardan dolayı polis kaynakları tarafından tanınıyordu. 1990 doğumlu zanlının daha önce psikolojik tedavi görmüş olduğu belirtildi.
Türk nüfusun yoğun olduğu Rouen ve Chateleu bölgesindeki Türklerin, olaydan dolayı son derece üzgün oldukları öğrenildi.

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