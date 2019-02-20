Fransa’da İsviçreli bankaya 3,7 milyar avroluk ceza

PARİS (AA) - Fransa’da mahkeme, İsviçre’nin en büyük bankası UBS’e vergi kaçakçılığı ve para akladığı gerekçesiyle 3,7 milyar avro para cezası verdi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris Ceza Mahkemesi'nin İsviçreli bankaya, 2004-2012 yıllarında Fransız müşterilerine vergi kaçırmalarına yardım ettiği ve para akladığı gerekçesiyle açılan davada, 3,7 milyar avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Söz konusu bankanın aynı zamanda Fransız devletine 800 milyon avro tazminat ödemesi gerektiğine karar verildiği kaydedildi.
UBS'in bu karara itiraz edeceği ifade edildi.
Ulusal Mali Savcılığı, geçen kasım ayında İsviçreli bankaya para cezası verilmesini talep etmişti.
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