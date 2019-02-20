HABER

Fransa’da İsviçreli bankaya 3,7 milyar avroluk ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Fransa’da İsviçreli bankaya 3,7 milyar avroluk ceza

PARİS (AA) - Fransa’da mahkeme, İsviçre’nin en büyük bankası UBS’e vergi kaçakçılığı ve para akladığı gerekçesiyle 3,7 milyar avro para cezası verdi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris Ceza Mahkemesi'nin İsviçreli bankaya, 2004-2012 yıllarında Fransız müşterilerine vergi kaçırmalarına yardım ettiği ve para akladığı gerekçesiyle açılan davada, 3,7 milyar avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Söz konusu bankanın aynı zamanda Fransız devletine 800 milyon avro tazminat ödemesi gerektiğine karar verildiği kaydedildi.

UBS'in bu karara itiraz edeceği ifade edildi.

Ulusal Mali Savcılığı, geçen kasım ayında İsviçreli bankaya para cezası verilmesini talep etmişti.

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisiTürkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi
Lütfullah Göktaş yeni görevi için Roma'ya gittiLütfullah Göktaş yeni görevi için Roma'ya gitti
35 bin 770 kişi yer altında çalışmak için başvurdu35 bin 770 kişi yer altında çalışmak için başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza Fransa İsviçreli banka UBS

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.