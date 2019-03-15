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Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi

15.03.2019 07:09 | Son Güncelleme

Fransa'da, kadın doğum uzmanı doktorları temsil eden bir sendika, sağlık bakanını kendileriyle görüşmeye zoırlamak için, kürtaj grevi tehdidinde bulundu. Guardian'ın haberine göre Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve bir dizi feminist kuruluş, grev tehdidinin kabul edilemez olduğunu söyledi ve "kadınların rehin alınması anlamına geldiğini" söyledi.

Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi

Fransa'da, kadın doğum uzmanı doktorları temsil eden bir sendika, sağlık bakanını kendileriyle görüşmeye zoırlamak için, kürtaj grevi tehdidinde bulundu.

Guardian gazetesinin haberine göre Syngof Sendikası, 1600 üyesine yazdığı mektupta "seslerini duyurmak" için kürtaj yapmaya son vermeye hazır olma çağrısı yaptı.

Ülkedeki kadın doğum uzmanlarının yaklaşık dörtte birinin üye olduğu sendika, tıbbi hatalar nedeniyle hüküm giyen arkadaşları için sigorta fonu bulunmaması nedeniyle bu yönteme başvurduklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve bir dizi feminist kuruluş, grev tehdidinin kabul edilemez olduğunu söyledi ve "kadınların rehin alınması anlamına geldiğini" söyledi.

Buzyn yazılı açıklamasında "Hiç bir durumda kadınların böyle rehin alınması müzakereler için koz ya da medyada görünmek için kullanılmamalı, bakanlık çok yakından takip ediyor." dedi.

Fransa Tabipler Odası'nın da grev tehdidini kınadığı ve "tıp etiğine tamamen aykırı" diye nitelediği bildirildi.

Feminist örgüt Osez le Feminisme de Twittar da "Syngof bir kürtaj grevi tehdidinde bulundu. Smear testi grevi yapamazlardı, değil mi? Hayı! Bu, kürtaja cinayet diyen aynı sendika." mesajını paylaştı.

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