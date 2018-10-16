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Fransa'da kabine değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

İki hafta önce Gerard Collomb'un istifası ile boşalan İçişleri Bakanlığı görevine Christophe Castaner getirildi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kabinede değişikliğe giderek, iki hafta önce Gerard Collomb'un istifası ile boşalan İçişleri Bakanlığı görevine Christophe Castaner'i getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, bazı bakanlıklarda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, iki hafta önce Gerard Collomb'un istifası ile boşalan İçişleri Bakanı görevine Christophe Castaner'in getirildiği, Françoise Nyssen'in yerine ise Franck Riester'in Kültür Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Tarım Bakanı Stephane Travert'in yerine Didier Guillaume'un getirildiği değişikliğe göre, Uyum Bakanlığı görevini de Jacqueline Gourault yürütecek. Fransa siyasetinin deneyimli ismi Jacques Mezard bu görevi yürütüyordu.

Yapılan değişikliğe göre daha önce Eğitim Bakanı olan Jean-Michel Blanquer, aynı görevle birlikte gençlikle ilgili sorumluluğu da yüklenecek. Marc Fesneau da parlamento ile ilişkileri yürütmekle görevlendirildi.

Bazı alanlarda oluşturulan ve bakan yardımcılığı pozisyonu olarak görülebilecek devlet sekreterliği görevlerinde de değişikliklere gidildi. Buna göre İç İstihbarat Birimi (DGSI) Genel Direktörü Laurent Nunez, İçişleri Bakanına bağlı Devlet Sekreteri görevine getirildi.

Mevcut kabinede Fransa'nın sayısal politikalarını yöneten Devlet Sekreteri Mounir Mahjoubi ise aynı görevi Ekonomi ve Bütçe bakanlıkları nezdinde yürütecek.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, eylül ayında bir dergiye verdiği röportajda, gelecek yıl mayıs ayında bakanlığa veda edeceğini açıklamış, 2 Ekim'de de istifa ettiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Christophe Castaner Fransa kabine değişikliği

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