Fransa'da Kadın Ağırlıklı Yeni Hükümet İş Başında

Sarı Yelekliler eylemi ve Corona virüsü ile mücadele döneminde zayıflayan Macron'a yakın pek çok ismin kabine dışında kalmasına rağmen, Fransız hükümetinin en önemli bakanlıklarından dışişleri, savunma ve ekonomi bakanları koltuklarını sağlamlaştırdı. Macron, Türkiye ile Suriye ve Libya'da kavga eden dış politikanın iki mimarı dışişleri ve savunma bakanlarını korudu.

Macron, seçimlerin ardından, teamül gereği istifa eden eski Başbakan Edouard Philippe'in istifasını kabul ederek, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakın isimlerden "Sosyal-De Gaulle'cü" çizgisinden merkez sağ politikacı Jean Castex'i başbakan olarak atadı. Macron, tüm hafta sonu boyunca Castex ile birlikte yeni kabine listesini belirledi.

Fransa'da yerel seçimlerin ardından büyük yenilgiye uğrayan ve 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine güçlü bir ekiple hazırlanmak için hükümet değişikliğine giden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni hükümeti belirledi.

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminden bu yana önce savunma ardından dışişleri bakanlığı yapan, adı başbakan adayları arasında da geçen, Fransız solunun güçlü ismi Jean Yves Le Drian, dışişleri bakanı olarak koltuğunu sağlamlaştırdı. Türkiye'yi, Libya'daki eylemleri nedeniyle NATO'ya şikayet eden Savunma Bakanı Florence Parly de, koltuğunu koruyan ender bakanlardan oldu.

Türkiye açısından stratejik bakanlar

Macron, bu iki bakanı koruyarak, hükümet değişse de, Türkiye ile yüksek tansiyonda giden diplomatik ilişkilerde bir değişiklik olmayacağı mesajını da vermiş oldu. Fransız diplomasisinin şefi Jean Yves le Drian, Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki faaliyetlerini tartışmak için 13 Temmuz Pazartesi günü, AB dışişleri bakanlarını toplantıya çağıran isimdi. Savunma Bakanı Parly de, NATO'da Türkiye aleyhindeki başvuru dosyasını izlemeye devam edecek.

Kriz dönemi başarıyla aşan kabinenin ağır isimleri, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, aynı bakanlıkta devam etmeyi başaran ender isimler arasında yer aldı. Covid-19 krizini yöneten genç Sağlık Bakanı Olivier Veran da, kriz yönetimi nedeniyle hakkında suç duyuruları olsa da, koltuğunu korumayı başardı.