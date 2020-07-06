Fransa'da Kadın Ağırlıklı Yeni Hükümet İş Başında

Fransa'da yerel seçimlerin ardından büyük yenilgiye uğrayan ve 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine güçlü bir ekiple hazırlanmak için hükümet değişikliğine giden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni hükümeti belirledi.
Macron, seçimlerin ardından, teamül gereği istifa eden eski Başbakan Edouard Philippe'in istifasını kabul ederek, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakın isimlerden "Sosyal-De Gaulle'cü" çizgisinden merkez sağ politikacı Jean Castex'i başbakan olarak atadı. Macron, tüm hafta sonu boyunca Castex ile birlikte yeni kabine listesini belirledi.
Kadın bakan sayısı yüksek
Yeni kabinede başbakan ve 31 bakan görev alırken, bakanların 17'si kadın, 14'ü erkek politikacılardan seçildi. Bir başka deyişle, kabinenin yüzde 53'ü kadınlardan oluştu. Yeni kabine yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından resmen göreve başlayacak.
Sarı Yelekliler eylemi ve Corona virüsü ile mücadele döneminde zayıflayan Macron'a yakın pek çok ismin kabine dışında kalmasına rağmen, Fransız hükümetinin en önemli bakanlıklarından dışişleri, savunma ve ekonomi bakanları koltuklarını sağlamlaştırdı. Macron, Türkiye ile Suriye ve Libya'da kavga eden dış politikanın iki mimarı dışişleri ve savunma bakanlarını korudu.
Eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminden bu yana önce savunma ardından dışişleri bakanlığı yapan, adı başbakan adayları arasında da geçen, Fransız solunun güçlü ismi Jean Yves Le Drian, dışişleri bakanı olarak koltuğunu sağlamlaştırdı. Türkiye'yi, Libya'daki eylemleri nedeniyle NATO'ya şikayet eden Savunma Bakanı Florence Parly de, koltuğunu koruyan ender bakanlardan oldu.
Türkiye açısından stratejik bakanlar
Macron, bu iki bakanı koruyarak, hükümet değişse de, Türkiye ile yüksek tansiyonda giden diplomatik ilişkilerde bir değişiklik olmayacağı mesajını da vermiş oldu. Fransız diplomasisinin şefi Jean Yves le Drian, Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki faaliyetlerini tartışmak için 13 Temmuz Pazartesi günü, AB dışişleri bakanlarını toplantıya çağıran isimdi. Savunma Bakanı Parly de, NATO'da Türkiye aleyhindeki başvuru dosyasını izlemeye devam edecek.
Kriz dönemi başarıyla aşan kabinenin ağır isimleri, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, aynı bakanlıkta devam etmeyi başaran ender isimler arasında yer aldı. Covid-19 krizini yöneten genç Sağlık Bakanı Olivier Veran da, kriz yönetimi nedeniyle hakkında suç duyuruları olsa da, koltuğunu korumayı başardı.
Ağır toplar gitti
Özellikle, siyah yurttaşlara polis şiddeti tartışmaları döneminde polis teşkilatının tüm güvenini yitiren Macron'un sağ kolu İçişleri Bakanı Chrsitophe Castaner koltuğunu kaybetti. Kabinenin diğer ağır toplarından, birbiri ardına sıraladığı gafları ile zayıflayan hükümet sözcüsü Sybeth Ndiaye hükümetten ayrıldı. Yerine kabinenin yine genç isimleriden Gabriel Attal atandı.
Ülkyi ayaklansıran ve 2 ay süren grevlere yol açan Emeklilik Yasası görüşmelerinde çalışanların hedefi haline gelen Çalışma Bakanı Muriel Penicaud ve sol kanattan gelen Tarım Bakanı Didier Guillaume da koltuklarını kaybetti.
Sürpriz yeni isimler
Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Castex, yeni kabineye sürpriz isimleri de aldı. Yeşiller'in yerel seçimlerdeki zaferinin ardından, daha önce de Hollande hükümetinde çevre bakanlığında görev alan Barbara Pompili, Macron'un 2022'deki olası zaferinde önemli bir rol oynayacak iklim ve çevre politikalarını yürütmek üzere, çevre ve dayanışma bakanlığına getirildi.
Yargı bağımsızlığı konusundaki tartışmalarda sık sık gündeme gelen Adalet Bakanı Nicole Belloubet de koltuğunu kaybeden isimler arasında yer aldı. Belloubet'nin yerine, büyük bir sürprizle, ülkenin en sert konuşan, zor davaların avukatı, ünlü ceza avukatı Eric Dupont Moretti atandı. Yargı konusunda edebi kitaplar yazan ve tek kişilik tiyatro oyunu da oynayan Moretti, ülkenin en medyatik ve tanınan ceza avukatı. Paris saldırılarında kurutulan tek cihatçı Salah Abdesselam'dan, Sarkozy ekibinin yolsuzlukla suçlanan ismi Belediye Başkanı Patrick Balkany'ye kadar pek çok büyük davanın da avukatlığını üstlendi.
Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sağlık bakanlığı yapan Roselyne Bachelot'nun kabineye kültür bakanı olarak girmesi de büyük sürpriz yarattı.