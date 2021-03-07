HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’da kadınlardan 8 Mart kutlaması

Fransa’da kadınlardan 8 Mart kutlaması

07.03.2021 22:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın başkenti Paris’te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak üzere bir araya geldi.Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, büyük bir coşku ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak üzere bir araya geldi.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, büyük bir coşku ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Göstericiler, meydana kurdukları stantlar ile dünyanın birçok ülkesinde kadına yönelik baskı ve şiddeti kınayarak, kadın cinayetlerinin son bulması çağrısında bulundu. Göstericiler, ellerinde kadınların birçok alanda haklarının eşit bir şekilde verilmediğine ilişkin yazıların olduğu pankartlar taşıdı. Cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınların sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken göstericiler, bunun başlıca nedeninin suçlulara gerekli cezaların verilmemesi olduğunu ifade etti. Meydanda kurulan stantlarda göçmen kadınlar, geldikleri ülkelerdeki kadın hakları sorunlarını dile getirdi. Bazı stantlarda ise kadınlar, kendi ülkelerinin müziklerini çalarak dans etti.

İki kadın grubu arasında yumurtalı kavga
Gösteriler sırasında bazı kadın grupları arasında anlaşmazlık çıktığı görüldü. Aşırılık yanlısı kadın grubunun meydana girmesini engellemek isteyen başka bir kadın grubu arasında önce sözlü daha sonra yumurtalı kavga çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
KYK borçları silinecek mi? Kılıçdaroğlu söz verdi!KYK borçları silinecek mi? Kılıçdaroğlu söz verdi!
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme
1/

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Kadınlar ile ilgili hadisler - Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamaları

Kadınlarla ilgili hadisler

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

İstanbul Valiliği yarın Kadınlar Günü nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı

İstanbullular dikkat! Yarın kapalı olacak

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

KYK borçları silinecek mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere söz verdi!

KYK borçları silinecek mi? Kılıçdaroğlu söz verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.