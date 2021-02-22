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Fransa'da Kantinlerde Zorunlu Vejetaryen Menü Tartışması

22.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Fransa'da Kantinlerde Zorunlu Vejetaryen Menü Tartışması

Lyon Belediyesi’nin kararını eleştiren Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, "Çocukların tabağına ideolojinizi koymaktan vazgeçin" dedi

Fransa'da Yeşiller Partisi’nden seçilen Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet'nin kentteki tüm okullarda "tek ve vejetaryen menüyü" zorunlu kılması ülkede yeni bir tartışma başlattı. Kararı eleştiren Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, "Çocukların tabağına ideolojinizi koymaktan vazgeçin" dedi.

Lyon Belediyesi, Corona virüsüyle mücadele çerçevesinde okullardaki sağlık koşullarını geliştirmek için yayınladığı protokolde okullarda tek tip ve etsiz menü çıkarılması düzenlemesini getirdi. Belediye, kantinlerde yumurta ve balık servis edilmeye devam edileceğini ve kararın pandeminin seyrine göre değişebileceğini de vurguladı.

Bu kararı, iki metreye çıkarılan sosyal mesafe kuralıyla açıklayan belediye, "çocukların seçmek için zaman kaybetmeden sırada hızla ilerlemesi ve kantinde kuyruk oluşturmadan yemek yenmesini sağlamak amacıyla" alındığını açıkladı.

Belediyenin yeni kararı bugünden itibaren uygulamaya girdi. Sağ partiler ve hükümet, Lyon Belediyesi’ni "zorla vejetaryen menü dayatmakla" suçladı.

Hükümetten tepki

Karara ilk tepki İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'dan geldi. Darmanin, Twitter hesabından, "Bu karar çiftçilerimize ve kasaplara kabul edilemez bir hakarettir. Yeşillerin ahlakçı ve elitist politikasının popüler sınıfları dışladığını gösteriyor. Çok sayıda çocuk sadece okul kantinlerinde et yiyebiliyor. Bu skandal bir ideoloji" dedi.

Tarım Bakanı Julien Denormandie de valiliğe başvuru yaptı. Denormandie, "Çocuklarımızın tabağına ideoloji koymaktan vazgeçin. Onlara sadece iyi büyümek için ihtiyacı olanları verelim. Et de bu ihtiyaçlardan birisi" dedi.

"Eski kararı uyguluyoruz"

Belediye Başkanı Gregory Doucet ise, kararın, iktidara mensup bir önceki Başkan Gerard Collomb tarafından alındığını belirterek, Twitter hesabından, "Pandeminin ilk dalgasında tamamen aynı önlemi almış olan; siyasi ailenizden biri olan Gerard Collomb'a bu sözleri söylediğinizi duymadık" yanıtını verdi.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler’in (LR) Lyon senatörü Etienne Blanc, "Böylesine, hiçbir alternatif sunmadan dayatılan bu durum kabul edilemez" dedi.

Çiftçilerden protesto eylemi

Lyonlu çiftçiler sendikası, Pazartesi günü belediye başkanının bu kararına karşı, belediye binası önünde eylem çağrısı yaptı. Çiftçiler, belediye binası önüne bir mini çiftlik kurarak, izleyicilere et ürünlerini tattırdı.

Fransa'da Müslüman öğrencilere helal et isteği ve bölgesel talepler nedeniyle sık sık okul kantinlerindeki menü tartışma konusu oluyor. Geçtiğimiz hafta da Alsace bölgesinde kantinde "yaban domuzu eti" yenilmesine ilişkin tartışma yaşanmıştı.

Le Monde gazetesi tarafından alıntılanan 2017 ANSES araştırmasına göre, yüksek eğitimli insanlar daha fazla meyve ve sebze tüketiyor. Aksine, eğitimlerini ilkokul veya ortaokulda bırakanlar et ve patatesi tercih ediyor.

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