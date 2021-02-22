Fransa'da Kantinlerde Zorunlu Vejetaryen Menü Tartışması

Fransa'da Yeşiller Partisi’nden seçilen Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet'nin kentteki tüm okullarda "tek ve vejetaryen menüyü" zorunlu kılması ülkede yeni bir tartışma başlattı. Kararı eleştiren Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, "Çocukların tabağına ideolojinizi koymaktan vazgeçin" dedi. Lyon Belediyesi, Corona virüsüyle mücadele çerçevesinde okullardaki sağlık koşullarını geliştirmek için yayınladığı protokolde okullarda tek tip ve etsiz menü çıkarılması düzenlemesini getirdi. Belediye, kantinlerde yumurta ve balık servis edilmeye devam edileceğini ve kararın pandeminin seyrine göre değişebileceğini de vurguladı. Bu kararı, iki metreye çıkarılan sosyal mesafe kuralıyla açıklayan belediye, "çocukların seçmek için zaman kaybetmeden sırada hızla ilerlemesi ve kantinde kuyruk oluşturmadan yemek yenmesini sağlamak amacıyla" alındığını açıkladı. Belediyenin yeni kararı bugünden itibaren uygulamaya girdi. Sağ partiler ve hükümet, Lyon Belediyesi’ni "zorla vejetaryen menü dayatmakla" suçladı.

Hükümetten tepki Karara ilk tepki İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'dan geldi. Darmanin, Twitter hesabından, "Bu karar çiftçilerimize ve kasaplara kabul edilemez bir hakarettir. Yeşillerin ahlakçı ve elitist politikasının popüler sınıfları dışladığını gösteriyor. Çok sayıda çocuk sadece okul kantinlerinde et yiyebiliyor. Bu skandal bir ideoloji" dedi. Tarım Bakanı Julien Denormandie de valiliğe başvuru yaptı. Denormandie, "Çocuklarımızın tabağına ideoloji koymaktan vazgeçin. Onlara sadece iyi büyümek için ihtiyacı olanları verelim. Et de bu ihtiyaçlardan birisi" dedi. "Eski kararı uyguluyoruz" Belediye Başkanı Gregory Doucet ise, kararın, iktidara mensup bir önceki Başkan Gerard Collomb tarafından alındığını belirterek, Twitter hesabından, "Pandeminin ilk dalgasında tamamen aynı önlemi almış olan; siyasi ailenizden biri olan Gerard Collomb'a bu sözleri söylediğinizi duymadık" yanıtını verdi. Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler’in (LR) Lyon senatörü Etienne Blanc, "Böylesine, hiçbir alternatif sunmadan dayatılan bu durum kabul edilemez" dedi.