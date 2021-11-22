Fransa'da kapanma döneminde ev içi şiddet yüzde 10 arttı

Şiddet mağdurlarının çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında ev içi şiddet yüzde 10 oranında arttı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şiddet mağdurlarının çoğunun kadın olduğu bildirildi.

Bakanlık, ülkedeki güvenlik birimlerinin kayda geçirdiği 196 bin 400 çiftler arası şiddet vakasında 139 bin 200 kadının mağdur olduğu ifade edildi. Şiddet olaylarının çoğunun fiziksel şiddet vakaları olduğu ve bunların kısmen mağdurları iş göremez duruma getirecek kadar ağır olduğu bildirildi. Ancak İçişleri Bakanlığı artan şiddet vakaları ile koronavirüs pandemisi nedeniyle başvurulan önlemler arasında bir bağlantı kurmadı.

2020 yılında patnerler arası şiddet vakalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir önceki yıla kıyasla geriledi. 2019 yılında 173 olan bu sayının 2020'de 125'e gerilediği, hayatını kaybedenlerin 102'sinin kadın olduğu açıklandı.

Fransa'da 2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle iki kez ülke genelinde tam kapanma ilan edilmiş, çalışanların çoğu evden çalışmaya başlamıştı. Geçen Cumartesi günü on binlerce kadın, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için başkent Paris başta olmak üzer birçok kentte sokaklara çıkmıştı.

dpa / BÖ,ET

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