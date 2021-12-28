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Fransa'da kapatılan cami sayısı 22'ye yükseldi

28.12.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Beauvais kentindeki Bilal Camisi için "radikal vaazlar" verildiği gerekçesiyle 6 aylığına kapatma kararı alındı.

Fransa'da kapatılan cami sayısı 22'ye yükseldi

Son dönemde sıkılaştırılan denetimler sonucu kapatılan cami sayısı 22'ye yükseldi.Fransa'nın kuzeyindeki Beauvais kentinde faaliyet gösteren Bilal Camisi "radikal içerikli vaazlar verildiği" gerekçesiyle altı ay süreyle kapatılacak.

Kentin bağlı bulunduğu Oise bölgesi yetkilileri, vaazlarda "nefret ve şiddetin teşvik edildiğinin, cihatın savunulduğunun" tespit edildiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, vaazlarda "Hristiyanların, eşcinsellerin ve Yahudilerin" hedef alındığı gerekçesiyle caminin kapatılması için yasal süreç başlatıldığını açıklamıştı. Bakan, bunun "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Yetkililer, 400 kişilik cemaati bulunan caminin kapatılması hakkındaki kararın iki gün içinde yürürlüğe konulacağını açıkladı.

Fransız yerel basınında, radikal içerikli vaaz vermekle suçlanan imamın kısa bir süre önce Müslümanlığa geçtiği öne sürüldü.

Yürütmenin durdurulması için başvuru

Öte yandan caminin avukatlığını yapan Samim Bolaky AFP'ye açıklamasında yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunduklarını ve 48 saat içinde karar verilmesini beklediklerini söyledi.

Fransız hükümeti bu senenin başında radikal İslamcı propaganda yapıldığından şüphe edilen yerler ve dernekler üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılacağını açıklamıştı. Fransa İçişleri Bakanı'nın bu ay başında verdiği bilgiye göre, "ayrılıkçı ideolojiyi" yaydıkları gerekçesiyle 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatıldı, 6'sı hakkında da kapatılması için süreç başlatıldı. Fransa'da toplam 2 bin 620 cami bulunuyor.

Fransa'da meydana gelen saldırılar sonrasında hükümet radikal İslamcılıkla mücadeleyi sertleştirme kararı almış ve bunun akabinde Temmuz ayında camilerde sıkılaştırılmış denetimleri de içeren "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası yürürlüğe girmişti.

AFP/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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