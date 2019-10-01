Fransa'da 'Kimyasal' İsyan

Fransa'nın Rouen kentinde 4 gün önce patlayan Lubrizol kimya fabrikasının yaydığı zehir karşısında yetkililerin "tehlike yok" açıklaması yapması, kent halkını ayaklandırdı.

Rouen Valisi'nin yangının hemen ardından "zehirli bir madde yok, endişelenmeyin" açıklaması halkı öfkelendirdi. Kuşların ve balıkların öldüğü, üreticilerin 50 bin ton sütü döktüğü, ürünlerin tarladan toplanmaması uyarısının yapıldığı kentte, kirlenen Seine Nehri'nde yetiştirilen balıkların yenmemesi uyarısı yapıldı.

Yetkililere güvenmediğini belirten halk yangının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen halen ağır bir koku altında olan kentte maskeyle dolaşıyor. Valilik ve hükümetin bütün bu belirtilere rağmen yaptığı "zehirlenme yok" açıklamasına halk inanmadı.

Yangına müdahale eden itfaiye erleri ve çalışanların ise önemli oranda zehirli dumanla temas ettiği belirtiliyor. Halk arasında, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal vakaları artış gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan "trol mesajlar" ve felaket senaryoları da halk arasındaki paniği artırdı.