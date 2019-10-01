Fransa'da 'Kimyasal' İsyan

Fransa'nın Rouen kentinde 4 gün önce patlayan Lubrizol kimya fabrikasının yaydığı zehir karşısında yetkililerin "tehlike yok" açıklaması yapması, kent halkını ayaklandırdı.
Rouen Valisi'nin yangının hemen ardından "zehirli bir madde yok, endişelenmeyin" açıklaması halkı öfkelendirdi. Kuşların ve balıkların öldüğü, üreticilerin 50 bin ton sütü döktüğü, ürünlerin tarladan toplanmaması uyarısının yapıldığı kentte, kirlenen Seine Nehri'nde yetiştirilen balıkların yenmemesi uyarısı yapıldı.
Yetkililere güvenmediğini belirten halk yangının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen halen ağır bir koku altında olan kentte maskeyle dolaşıyor. Valilik ve hükümetin bütün bu belirtilere rağmen yaptığı "zehirlenme yok" açıklamasına halk inanmadı.
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ve çalışanların ise önemli oranda zehirli dumanla temas ettiği belirtiliyor. Halk arasında, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal vakaları artış gösterdi.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan "trol mesajlar" ve felaket senaryoları da halk arasındaki paniği artırdı.
Öte yandan, yangının ardından kapanan okullarda Pazartesi günü ders başı yapılması velileri kızdırdı. Çocuklarının bir kaç yıl sonra "kanser" olduğu haberini almak istemediklerini belirten veliler, okullar açılmasına rağmen çocuklarını evde tutmayı tercih ediyor.
Lubrizol fabrikası yetkilileri, kent halkı ve fabrika çalışanları suç duyurusunda bulunurken, bir grup milletvekili de Meclis soruşturması isteyeceklerini açıkladı.
Lubrizol fabrikası yetkilileri, Salı sabahı yaptıkları açıklamada, yangının içeriden değil, dış etkilerden kaynaklandığını açıkladı.
Halk açıklama istiyor
Valilik yetkililerinin Pazartesi akşamı durum değerlendirmesi için toplandığı Metropole binası önünde toplanan 500 kadar kişi, bina giriş kapılarına yüklendi.
Maskeleriyle "Gerçekleri istiyoruz" sloganları atan halkın kapıları zorlaması üzerine polis güvenlik önlemleri aldı. Rouen halkı, akşam saatlerinde büyük bir gösteriye hazırlanıyor.
Yangın alanını ziyaret eden 6 bakanın ardından halen güvenin sağlanmaması üzerine kente gelen Başbakan Edouard Philippe," Tüm teknisyen ve bilim adamları 'toksik tehlike yok' diyor. Yarın derin analizler sonuçlanacak ve daha net konuşabileceğiz. Ancak şimdilik zehirlenme tehlikesi olmadığını söyleyebilirim. Size her türlü açıklamayı büyük bir şeffaflıkla iletme sözü veriyorum" dedi. Edouard Philippe, yangından zarar gören tüm çiftçilerin zararlarının da ödeneceğini açıkladı.
Lubrizol fabrikası, 1976'da İtalya'nın Seveso kentindeki büyük kimyasal patlamanın ardından, AB tarafından hazırlanan ve "yüksek dikkatle izlenmesi gereken fabrikalar" anlamına gelen Seveso listesinde bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum