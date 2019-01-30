Fransa'da kışın sokaklarda kalan evsizlerin yaşam mücadelesi

PARİS (AA) - Fransa'da aşırı soğuk havalarda sokaklarda yaşamak zorunda kalan binlerce evsizin barınacak yeri olmadığı için hayatının tehlikede olduğu bildirildi.

Ülkedeki 800 derneğin çatı kuruluşu Dayanışma Aktörleri Federasyonundan yapılan açıklamada, aşırı soğukların etkili olduğu son günlerde ülkenin çok sayıda şehirinde binlerce evsizin, kendilerine hükümet tarafından barınacak bir merkez tahsis edilmediği için sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin evsizler için aldığı önlemlerin yeteriz kaldığının altı çizilirken, hükümetten acilen sokaklarda uyumak zorunda kalan, hayati tehlikeleri bulunan kişilere acilen barınacak merkezlerin tahsis edilmesi istendi.

Paris'te çoğunluğu ailelerden oluşan 400 kişinin barınacak bir yer arayışı içerisinde olduğu kaydedilirken, başkentin banliyölerinden Seine Saint-Denis'de 200 ila 300 kişinin sokaklarda kaderlerine terk edildiği belirtildi.

Geçen yıl sokaklarda yaşayan 18 evsiz çeşitli nedenlerden hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

