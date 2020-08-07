HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2020 23:13 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 324'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 288 artışla 224 bin 638'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 324'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 383'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 11 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 376 artarak 82 bin 836 oldu.

Ülkede vaka sayıları uzun aradan sonra ilk kez 2 bini geçerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbaharda veya kışın ikinci dalganın yaşanmasından endişe ettiğini belirtmişti.

MARSİLYA'DA MASKE ZORUNLULUĞU

Fransa'nın Marsilya kentinde belediyenin kararıyla kalabalığın oluştuğu bazı açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
AB seyahat listesini güncellediAB seyahat listesini güncelledi
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel teminJandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Hindistan'da uçak faciası: İkiye bölündü

Hindistan'da uçak faciası: İkiye bölündü

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Diğer Haberler
Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: 12 Ağustos'ta onaylanacak

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

ABD’den Hong Kong Lideri Carrie Lam’a ekonomik yaptırım kararı

ABD'den Çin gerilimi tırmanıyor! Mal varlıklarına el konuldu

AB seyahat listesini güncelledi

AB seyahat listesini güncelledi

Son dakika! Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da uçak faciası: İkiye bölündü

Bilim insanları açıkladı: Karantina uygulamaları küresel ısınmayı ne kadar etkiledi?

Karantina uygulamaları küresel ısınmayı ne kadar etkiledi?

Koronavirüs aşısı bulunsa dahi, ABD nüfusunun yarısında etkisi zayıf olabilir

Aşı bulunsa dahi etkisi zayıf olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.