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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 22:26 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 406'ya çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 846 artışla 234 bin 859'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 406'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 367'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 828 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 185 artarak 83 bin 848'e yükseldi.

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Ülkede günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından Paris ve aralarında Marsilya kentinin de bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesi, Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı "kırmızı" bölge ilan edilmişti. (AA)

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