Fransa’da Kritik Yasa Onaylandı Çalışanlar Sokakta

Fransa'da iki buçuk yıldır hazırlıkları süren ve 50 gündür sert grev ve gösterilerle protesto edilen tartışmalı emeklilik reform tasarısı Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Tüm protestolara rağmen hükümet yasayı geçirmekte kararlı olduğunu açıklarken, ülkedeki 5 büyük sendika konfederasyonu da ülke genelinde greve çıktı. Hükümet yasayı 3 Şubat'ta Meclis gündemine getiriyor.
Paris'te, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, tüm tepkilere rağmen, emeklilik sistemini tümüyle değiştiren, kamu/özel sektör ayrımını kaldıran, pirim yılı uygulamasını puan sistemine çeviren ve emeklilik asgari yaşını yükseltmeyi öngören reformu gündeme aldı. Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet sözcüsü Sybet Ndiaye, "Bakanlar Kurulu herkese aynı model emeklilik getiren reform tasarısını görüşerek onayladı. Yasa 3 Şubat'ta Meclis'e geliyor" dedi.
Tasarı kabul edildi, sokaklar doldu
Reformun finansal kaynağının bulunması için de 30 Ocak tarihinde Ekonomik ve Sosyal Konsey'i toplayarak, finans tartışmasını başlatmak, finansal kaynağı da yasaya ekleyerek en geç bu yaz tasarıyı yasalaştırmak istiyor.
Emeklilik reformu Elysee Sarayı'nda görüşülürken, Başkent Paris başta olmak üzere, ülkenin tüm büyük kentlerinde reforma karşı yürüyüş başladı. Öğretmenlerin ayrıca greve gittiği eylemlerde, sağlık çalışanları, demiryolu işçileri, doktorlar, avukatlar, tüm çalışan kesimler sokağa döküldü. Çalışanlar, "reformun geri çekilmesi" sloganlarını yeniledi. Marşlar, sloganları dans ve müzik eşliğinde düzenledikleri eylemlerde hükümeti protesto etti.
Paris'te Rebuplique meydanından başlayan yürüyüş, ilk kez Elysee Sarayı'na, parlamento binasına, lüks mağazalara ve Louvre müzesine açılan Concorde Meydanı'nda son bulacak. Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, bugüne kadar gösterilere kapanan Concorde Meydanı'nı açtıklarını ancak, meydana gelecek şiddet olaylarından organizatörlerin sorumlu olduğunu açıkladı.
Hükümet "gelecek nesillerin de emekli olabilmesi için köklü ve adil bir reform getirmenin şart olduğu" görüşünü yeniden savundu. Muhalefet ise, hükümeti 'finansmanı ve maliyeti belli olmayan' bir yasayı getirmekle suçlayarak, yasanın geri çekilip, çalışanların da taleplerini dikkate alan, daha iyi bir hazırlıkla getirilmesini istedi.
Segolane Royal'dan Macron'a "otokratik rejim" eleştirisi
Sosyalist politikacı, eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, emeklilik reformu nedeniyle hükümeti eleştirdiği için kendisini büyükelçilik görevinden alan Macron'a sert yanıt verdi. Hükümetin reformu halka rağmen zor kullanarak getirmek istemesine karşı çıkan Segolene Royal, "Otoriter bir rejimde yaşıyoruz. Hatta otokrasi diyebiliriz. İfade özgürlüğüm ile büyükelçilik görevim arasında seçim yapmaya zorlandım. İfade özgürlüğümü seçtim" dedi. Royal, "Macron ve Le Pen arasında sıkışıp kalmak zorunda değiliz. Bir üçüncü yol bulunmalı" sözleriyle de cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlandığının sinyalini verdi.
Sendikalar 29 Ocak'ta yeniden sokağa çağırdı
Sendikalar, hükümetin yıpranma paylarını ortadan kaldırmasını, puan sisteminin belirsiz olmasını, emeklilik yaşının daha da yükseltilmesini ve minimum emeklilik aylığı hesabını, ileri yaşta çalışanların emekliliği gibi pek çok noktada hükümetin getirmek istediği düzenlemeye karşı çıkıyor. CGT Konfederasyonu başkanı Philippe Martinez, "Haftaya 3 yeni eylem günü olacak. 29 Ocak'ta da güçlü bir gösteri yapacağız. Kamu/özel tüm çalışanlar sokağa dökülecek" diyerek hükümet ile çalışanlar arasındaki bilek güreşinin süreceğinin altını çizdi.
Grevleri halkın yüzde 70'i destekliyor
Bu arada BVA Araştırma şirketinin, tasarının Bakanlar Kurulu gündemine geldiği gün yayınladığı bir anket, grevlere halk desteğinin sürdüğünü gösterdi. Ankete katılanların yüzde 70'i "grevlerin devam etmesi" gerektiğini dile getirirken, yüzde 29'u "sona ermesini istediklerini" söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum