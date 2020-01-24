Fransa’da Kritik Yasa Onaylandı Çalışanlar Sokakta

Fransa'da iki buçuk yıldır hazırlıkları süren ve 50 gündür sert grev ve gösterilerle protesto edilen tartışmalı emeklilik reform tasarısı Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Tüm protestolara rağmen hükümet yasayı geçirmekte kararlı olduğunu açıklarken, ülkedeki 5 büyük sendika konfederasyonu da ülke genelinde greve çıktı. Hükümet yasayı 3 Şubat'ta Meclis gündemine getiriyor. Paris'te, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, tüm tepkilere rağmen, emeklilik sistemini tümüyle değiştiren, kamu/özel sektör ayrımını kaldıran, pirim yılı uygulamasını puan sistemine çeviren ve emeklilik asgari yaşını yükseltmeyi öngören reformu gündeme aldı. Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet sözcüsü Sybet Ndiaye, "Bakanlar Kurulu herkese aynı model emeklilik getiren reform tasarısını görüşerek onayladı. Yasa 3 Şubat'ta Meclis'e geliyor" dedi. Tasarı kabul edildi, sokaklar doldu Reformun finansal kaynağının bulunması için de 30 Ocak tarihinde Ekonomik ve Sosyal Konsey'i toplayarak, finans tartışmasını başlatmak, finansal kaynağı da yasaya ekleyerek en geç bu yaz tasarıyı yasalaştırmak istiyor.

Emeklilik reformu Elysee Sarayı'nda görüşülürken, Başkent Paris başta olmak üzere, ülkenin tüm büyük kentlerinde reforma karşı yürüyüş başladı. Öğretmenlerin ayrıca greve gittiği eylemlerde, sağlık çalışanları, demiryolu işçileri, doktorlar, avukatlar, tüm çalışan kesimler sokağa döküldü. Çalışanlar, "reformun geri çekilmesi" sloganlarını yeniledi. Marşlar, sloganları dans ve müzik eşliğinde düzenledikleri eylemlerde hükümeti protesto etti. Paris'te Rebuplique meydanından başlayan yürüyüş, ilk kez Elysee Sarayı'na, parlamento binasına, lüks mağazalara ve Louvre müzesine açılan Concorde Meydanı'nda son bulacak. Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, bugüne kadar gösterilere kapanan Concorde Meydanı'nı açtıklarını ancak, meydana gelecek şiddet olaylarından organizatörlerin sorumlu olduğunu açıkladı. Hükümet "gelecek nesillerin de emekli olabilmesi için köklü ve adil bir reform getirmenin şart olduğu" görüşünü yeniden savundu. Muhalefet ise, hükümeti 'finansmanı ve maliyeti belli olmayan' bir yasayı getirmekle suçlayarak, yasanın geri çekilip, çalışanların da taleplerini dikkate alan, daha iyi bir hazırlıkla getirilmesini istedi.