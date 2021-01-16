HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’da “küresel güvenlik” yasası protestoları devam ediyor

Fransa’da “küresel güvenlik” yasası protestoları devam ediyor

16.01.2021 21:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da binlerce kişi, yoğun kar yağışına rağmen 80 farklı kent ve kasabada sokaklara dökülerek, tartışmalı “küresel güvenlik” yasasını protesto etti.Fransa’da geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ulusal Meclis’te kabul edilen, Mart ayında ise Senato’da görüşülecek “küresel güvenlik” yasasına yönelik itirazlar devam ediyor.

Fransa’da binlerce kişi, yoğun kar yağışına rağmen 80 farklı kent ve kasabada sokaklara dökülerek, tartışmalı “küresel güvenlik” yasasını protesto etti.
Fransa’da geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ulusal Meclis’te kabul edilen, Mart ayında ise Senato’da görüşülecek “küresel güvenlik” yasasına yönelik itirazlar devam ediyor. Başkent Paris de dahil aralarında Rennes, Nantes, Caen, Rouen, Lyon, Clermont-Ferrand ve Dijon’un da bulunduğu 80 farklı kent ve kasabada küresel güvenlik yasası karşıtları, dondurucu soğuklara aldırmadan sokaklara döküldü. Paris’te yoğun kar yağışına rağmen düzenlenen protesto, Daumesnil Meydanı’nda başlayarak, tarihi Bastille Meydanı’nda son buldu. Sarı Yeleklilerin destek verdiği gösteriye, ülkede aylardır devam eden “Orantısız polis müdahalesi” tartışmaları karşısında ortak bir cephe oluşturmak üzere "Özgür partiler hareketi” eylemcileri de katıldı. Protestocular arasında; sivil toplum örgütleri ile ülkedeki birçok sendika ve dernek üyesinin yer alması dikkat çekti. Göstericiler, “küresel güvenlik yasasına hayır” ve “sosyal güvenliğe evet” sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. Polis, şiddet olaylarını önlemek için çık sıkı tedbirler alarak; gösteri güzergahının ön, arka ve iki yanını çember içine aldı.
Protestoda polis şiddetine ve hükümete yönelik tepkileri göstermek için ilginç yöntemlere başvuruldu. Bir grup genç, polisin protestocuları gözaltına alırken uyguladığı şiddete dikkat çekmek için kısa bir dans gösterisi sahneledi.
Gösteride polis rolündeki üniforma giyen göstericiler, protestocu rolündeki kişileri yere yatırdı. Dans gösterisi sırasında arkada duran bir grubun elindeki tablolar dikkat çekti.
Küresel güvenlik yasası karşıtları, Mart ayı içerisinde Senato’da görüşülmesi kararlaştırılan küresel güvenlik yasasından en az 3 maddenin daha kaldırılmasını istiyor.
Öte yandan protestocular, 30 Ocak Cumartesi günü başkentte büyük bir gösteri daha düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında hükümet, şiddetli protestolar üzerine geri adım atarak, yasa tasarısındaki 24. maddenin kaldırıldığını açıklamıştı. Söz konusu maddeye göre, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması suç teşkil ederken, bu suçu işleyenler için 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası öngörülüyor. Polis sendikaları tarafından desteklenen yasa tasarısı, ülke genelinde protestolara neden olurken, gazeteci ve vatandaşlardan da büyük tepki görmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Erdoğan paylaştı: Bir kar hatırasıErdoğan paylaştı: Bir kar hatırası
Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İşte aşı uygulamasında merak edilenler

Bakan Koca paylaştı: Aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler

Diyarbakır'da 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Sakarya’da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı

Sakarya’da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı

Zihinsel engelli genci, kamyona kelepçeleyip koşturmuşlardı! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Engelli genci kamyonete bağlayıp koşturmuşlardı! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Şiddetli yağmur Fethiye'de su baskınlarına neden oldu

Şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'da feci kaza! 4 milyon TL değerindeki lüks araç hurdaya döndü

4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.