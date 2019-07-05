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Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Ülkede geçen hafta düzenlenen lise bitirme sınavlarında bazı okullarda matematik sorularının çalınmasına ilişkin soruşturma açıldı

PARİS (AA) - Paris Savcılığı, ülkede geçen hafta düzenlenen lise bitirme sınavlarında bazı okullarda sorulacak matematik sorularının çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, başkent Paris ve çevresindeki birkaç okulda lise bitirme sınavlarında sorulacak matematik sınavlarının çalınmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, olayla ilgili 2 lise öğrencisi, okul görevlisi ve eşi hakim karşısına çıkacak. Haberde, bu iki lise öğrencisinin okul görevlisinden bin 600 avro karşılığında matematik sorularını aldığından şüphelenildiği belirtildi.

Olayla ilgili Marsilya ve Paris'te toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, matematik sorularının sınavlardan önce mesaj yoluyla bazı öğrencilere sızdırıldığı ifade edilmişti.

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Fransa sınav soruları

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