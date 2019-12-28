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  4. Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda

Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 20:22 | Son Güncelleme

Paris'teki eylemde 3 kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto edenler ülke genelinde gösteri düzenlendi.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 24 gündür devam ederken, sendikaların çağrısıyla Paris'te Gare du Nord tren garında toplanan eylemciler, Chatelet Meydanı'na yürüdü. Sarı yelekliler gösteriye katılarak destek verdi.

Eylemde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, polis biber gazıyla müdahale etti.

Sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, gösteride yaralandı. Rodrigues, basına yaptığı açıklamada, polisin attığı bir cisim nedeniyle gözünden hafif yaralandığı belirtti.

Eylemciler, Macron ve hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grev ve gösterilere devam etmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada başkentteki eylemde 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin Lyon, Nice, Metz, Toulouse, Rennes gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

24 gündür devam eden grevler nedeniyle başta Paris olmak üzere ülke genelinde hayat felç oldu. Fransa Noel ve yılbaşı tatillerine girerken, kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları ciddi şekilde mağdur eden aksamalar yaşanıyor.

Paris'te metro hatlarının büyük bir bölümü çalışmazken, diğer hatlar ise belirli saatlerde güzergahın bazı kısımlarında sefer yapıyor. Şehirlerarası tren seferlerinde de önemli sorunlar yaşanıyor.

Rodrigues, sarı yeleklilerin ocak ayında düzenlendiği gösteride polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle bir gözünü kaybetmişti.

Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesinde ısrar ediyor.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

- Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketin (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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emeklilik reformu Fransa grev macron Sarı yelekliler

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