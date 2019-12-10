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Fransa'da Macron karşıtlarından greve devam çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 01:11 | Son Güncelleme

Hükümetle uzlaşamayan sendikalar, kamu çalışanlarına bugün için greve devam etmeleri çağrısına bulundu

PARİS (AA) - Fransa'da geçen hafta perşembe günü başlayan grevin ardından hükümetle sendika arasında dün yapılan görüşmelerde uzlaşıya varılamaması nedeniyle gösteriler bugün de devam edecek.

Fransız medyasına göre, ülkedeki emeklilik reformunu yürüten Bakan Jean-Paul Delevoy ile sendika liderleri arasındaki görüşmeden bir sonuç elde edilemedi.

Bunun üzerine sendika liderleri, "Greve devam edeceğiz." açıklaması yaparak, bugün protestolar düzenleyeceklerini açıkladı.

Sendikalar, öğretmenler, doktorlar ve diğer kamu çalışanlarına bugün için grev çağrısında bulundu.

Öte yandan, yerel medyaya göre, başkent Paris'te dün ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Geçen hafta perşembe günü yapılan, Fransa tarihinin 1995'ten bu yana en büyük protestolarına yaklaşık 800 bin kişi katılmıştı.

Gösterilerde, Fransız polisinin şiddeti ve sert müdahalesi dolayısıyla aralarında Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın da olduğu gazeteciler ve çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

- Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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